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Ведущий "Ранку з Україною" Григорий Герман празднует свое 45-летие на Херсонщине со своей "второй семьей"

Сегодня, 21:28

Круглую дату телеведущий отмечает с коллегами

Сегодня, 10 августа, ведущий программ "Ранок з Україною" и "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина" Григорий Герман празднует свой день рождения. Первой юбиляра поздравила жена Ирина Фролова, написав сообщение в полночь, ведь этот день рождения телеведущий встречает не с семьей – он в командировке в Херсонской области, где вместе с Марией Мельник работает над праздничным выпуском "Ранку з Україною" ко Дню Независимости.

Григорий Герман
Григорий Герман
Фото: пресс-служба

"Впервые за много лет – 10 так точно – я праздную день рождения не с семьей и не в Киеве. Но мне было особенно приятно, что, проснувшись утром, увидел сообщение от Иры и сыновей. Подарок я не заказывал. Ведь самый дорогой подарок для меня – это искренние объятия и эмоции наших детей – Даниила и Луки – именно в такие моменты у меня замирает сердце", – поделился Григорий Герман в прямом эфире телеканала "Украина".

Эстафету поздравлений переняли коллеги телеведущего Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич – утром из студии "Ранку з Україною" они позвонили Григорию, чтобы поздравить его с личным праздником. Именно звездным коллегам юбиляр признался, с какой целью покинул родное гнездышко и почему оказался в Херсонской области.

Григорий Герман и Мария Мельник
Григорий Герман и Мария Мельник
Фото: пресс-служба

"Этот день рождения я праздную со своей второй семьей – съемочной группой. Мы готовим незабываемый выпуск "Ранок з Україною", который зрители увидят 24 августа", – комментирует юбиляр.

И хотя Григорий Герман проведет свой день рождения в "столице арбузов", главное торжество – впереди.

Григорий Герман с семьей
Григорий Герман с семьей
Фото: пресс-служба

"Поскольку подарок еще не дарила, то пока не скажу, что именно приготовила мужу. Но это то, чему он точно обрадуется! – рассказывает супруга Григория Германа, ведущая шоу "Місія: краса" Ирина Фролова. – Праздновать будем в несколько заходов – сразу, как вернется Гриша – в тесном кругу, семьей, а дальше запланирован мальчишник с его друзьями. Печально, конечно, что не могу обнять мужа в его праздник, но значит, завтра наобнимаемся за все 2 суток, которые не виделись".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Ранее мы сообщали, что дочка Лилии Ребрик сыграет главную роль в полнометражном мелодраматическом фильме.

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