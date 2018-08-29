Великая мечта: появился захватывающий трейлер фильма с Райаном Гослингом

Супругу Нила Джанет играет звезда "Короны" Клер Фой

"Человек на Луне". Постер к фильму

Канадский актер Райан Гослинг перевоплотился в легендарного астронавта Нила Армстронга в новой биографической драме "Человек на Луне". В сети уже появился новый трейлер киноленты, где герой Гослинга так отчаянно мечтает о Луне.

Новый фильм от создателя оскароносных фильмов "Одержимость" и "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла покажет личный портрет Нила Армстронга, его неудержимое стремление стать первым человеком, который прошелся по поверхности Луны, и невероятные физические и моральные испытания, которые астронавт должен был преодолеть на пути к осуществлению своей великой мечты.

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Супругу Нила Джанет играет звезда "Короны" Клер Фой, а его коллегу по легендарной миссии Базза Олдрина — Кори Столл.

В кино фильм выйдет с 22 ноября.

Напомним, актер Райан Гослинг рассказал, что на съемочной площадке он получил сотрясение мозга первой степени. Инцидент произошел во время того, как актер тренировался на специальном устройстве в NASA.