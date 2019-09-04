"Великий человек и великий фотограф": реакция звезд на смерть Питера Линдберга

Слова соболезнований выразили Наоми Кэмпбелл, Александра Шульман, Виктория Бекхэм и другие

Питер Линдберг умер Фото: instagram.com/therealpeterlindbergh

Во вторник, 3 сентября умер легендарный фотограф, мастер глянцевых обложек Питер Линдберг. О смерти культового фотографа сообщили его родственники на официальной странице фотографа в Instagram.

За свою творческую жизнь фотограф работал со многими голливудскими звездами, в их числе Брэд Питт, Пенелопа Круз, Эдди Редмэйн, Адам Драйвер, Шарлиз Терон, Тильда Суитон, Джессика Честейн, Роберт Паттинсон, Кейт Бланшетт, Брэдли Купер, Леди Гага, Робин Райт и многие другие.

Смерть о фотографе разнеслась по сети и слова соболезнований выразили многие известные личности. Так, в официальном Instagram-аккаунте герцогов Сассекских уже опубликован пост, посвященный смерти Питера Линдберга.

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"Чествование жизни и творчества фотографа Питера Линдберга. Его работа почитается во всем мире за то, что она запечатлела сущность предмета и пропагандирует здоровые идеалы красоты и предпочитает естественную красоту с минимальным макияжем. Герцогиня Сассекская работала с Питером в прошлом и лично выбрала его, чтобы снять 15 женщин на обложке для сентябрьского номера British Vogue, приглашённым редактором которого она была. Нет другого фотографа, с которым бы она решилась воплотить в жизнь этот значимый проект. Forces for Change был одним из последних опубликованных проектов уважаемого фотографа. Его будет очень не хватать", – отмечается в сообщении.

Также пост соболезнования опубликовал и немецкий журнал GQ: "С великим смятением до нас дошли новости о смерти Питера Линдберга. GQ посчастливилось работать с ним", – отмечается в посте.

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Известная британская актриса Кейт Уинслет, которую не раз снимал Питер Линдберг, также выразила соболезнования: "До сих пор не могу поверить, что он ушел ... Дорогой Питер Линдберг, великий человек и великий фотограф, которого нам будет очень не хватать".

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Слова соболезнований выразила и топ-модель Наоми Кэмпбелл.

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Также на смерть Питера Линдберга отреагировала и Виктория Бекхэм.

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Слова соболезнования выразила и бывший главный редактор британского журнала Vogue Александра Шульман. Она опубликовала снимок обложки журнала 1992 года: "Печальная новость о смерти Питера Линдбрга. Он снял эту обложку моего первого британского сентябрьского выпуска Vogue в 1992 году. Прекрасная история с Линдой Евангелистой. Он был выдающимся фотографом".

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Также скорбит и сама модель Линда Евангелиста.

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Напомним, один из последних проектов Питера Линдберга – сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством герцогини Сассекской Меган Маркл. Для него он снял 15 героинь – сильных женщин, от спортсменок до политиков, меняющих этот мир к лучшему.

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