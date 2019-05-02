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Венсан Кассель сыграет главного злодея в новом сезоне сериала "Мир Дикого Запада"

Премьера новых эпизодов состоится в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Фото: Getty Images

52-летний французский актер Венсан Кассель, молодая жена которого родила первенца, присоединился к нашумевшему проекту HBO – третьему сезону "Мира Дикого запада".

Звезду французского кинематографа в третьем сезоне сериала нам предстоит увидеть в одном из лучших амплуа Касселя. Как сообщают источники The Hollywood Reporter , Венсан сыграет главного злодея сезона.

"Мы невероятно взволнованы возможностью поработать с Венсаном Касселем. Мы – давние его поклонники и очень рады тому, что он присоединился к команде "Мира Дикого запада", – говорится в официальном комментарии создателей сериала, Джонатана Нолана и Лизы Джой.

Также в третьем сезоне снимутся Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон, в списке новичков также значатся Аарон Пол и Лена Уэйте. Премьера новых эпизодов состоится в 2020 году, однако точной даты выхода "Мира Дикого запада" пока нет.

Напомним, второй сезон сериала "Мир Дикого запада" вышел весной 2018 года. Создателям сериала Джонатану Нолану и Лизе Джой потребовалось более двух лет на то, чтобы снять новые эпизоды. 

Смотрите видео о том, как Венсан Кассель в третий раз стал отцом:

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Источник: Сегодня
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