Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи": видео

Украинская певица Вера Брежнева записала совместный трек с россиянкой Еленой Север

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:26
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая недавно рассказала, как перенесла операцию на глазах, порадовала поклонников новой видеоработой. Композицию под названием "Зла не держи" артистка записала вместе с российской певицей Еленой Север.  

Вера Брежнева и Елена Север представили клип на совместную песню
Вера Брежнева и Елена Север представили клип на совместную песню
Фото: instagram.com/ververa

Свежий клип появился на Youtube-канале Елены Север в понедельник, 8 апреля. В описании к видео говорится, что для обеих исполнительниц подобный опыт стал экспериментом, так как прежде ни Брежнева, ни Север не записывали дуэтов с другими певицами. 

В ролике Вера и Елена предстают в образе северных женщин, облаченных в меха и массивные украшения. Танцы с бубном, костер и средневековая эстетика передают атмосферу рок-баллады "Зла не держи" как нельзя лучше.  

К слову, пользователям сети понравился необычный образ Брежневой. Многие также сочли этот дуэт весьма удачным. "Красивая песня! Красивые женщины! Всё супер! Браво!!!﻿", "Клип потрясающий благодаря Вере Брежневой, она всегда лучшая", "Эксперимент удался", "Прекрасная работа! Очень удачный дуэт", – пишут слушатели в комментариях. 

Напомним, ранее Вера Брежнева прокомментировала развод сестры с Александром Цекало.

Смотрите также видео, почему Вера Брежнева не считает себя украинской артисткой: 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Дочь Веры Брежневой показала шикарную фигуру в купальнике Вера Брежнева в черном платье появилась на подиуме Парижа "Пушка": Alyona Alyona выпустила эпатажный клип
клип Вера Брежнева дуэт
Реклама

Новости партнеров

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном
Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном
Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"

Популярные статьи

Сегодня, 17:16Fun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 13:35Техно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

Сегодня, 12:30Fun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляFun

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляТехно

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

7 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

Новости партнеров

Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?
Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
Азиатские голубцы - из пекинской капусты
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Дружина Ікарді постала в образі Памели Андерсон на пляжі в Дубаї
Дружина Ікарді постала в образі Памели Андерсон на пляжі в Дубаї