Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи": видео
Украинская певица Вера Брежнева записала совместный трек с россиянкой Еленой Север
Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая недавно рассказала, как перенесла операцию на глазах, порадовала поклонников новой видеоработой. Композицию под названием "Зла не держи" артистка записала вместе с российской певицей Еленой Север.
Свежий клип появился на Youtube-канале Елены Север в понедельник, 8 апреля. В описании к видео говорится, что для обеих исполнительниц подобный опыт стал экспериментом, так как прежде ни Брежнева, ни Север не записывали дуэтов с другими певицами.
В ролике Вера и Елена предстают в образе северных женщин, облаченных в меха и массивные украшения. Танцы с бубном, костер и средневековая эстетика передают атмосферу рок-баллады "Зла не держи" как нельзя лучше.
К слову, пользователям сети понравился необычный образ Брежневой. Многие также сочли этот дуэт весьма удачным. "Красивая песня! Красивые женщины! Всё супер! Браво!!!", "Клип потрясающий благодаря Вере Брежневой, она всегда лучшая", "Эксперимент удался", "Прекрасная работа! Очень удачный дуэт", – пишут слушатели в комментариях.
Напомним, ранее Вера Брежнева прокомментировала развод сестры с Александром Цекало.
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