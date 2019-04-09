Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи": видео

Украинская певица Вера Брежнева записала совместный трек с россиянкой Еленой Север

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая недавно рассказала, как перенесла операцию на глазах, порадовала поклонников новой видеоработой. Композицию под названием "Зла не держи" артистка записала вместе с российской певицей Еленой Север.

Вера Брежнева и Елена Север представили клип на совместную песню Фото: instagram.com/ververa

Свежий клип появился на Youtube-канале Елены Север в понедельник, 8 апреля. В описании к видео говорится, что для обеих исполнительниц подобный опыт стал экспериментом, так как прежде ни Брежнева, ни Север не записывали дуэтов с другими певицами.

В ролике Вера и Елена предстают в образе северных женщин, облаченных в меха и массивные украшения. Танцы с бубном, костер и средневековая эстетика передают атмосферу рок-баллады "Зла не держи" как нельзя лучше.

К слову, пользователям сети понравился необычный образ Брежневой. Многие также сочли этот дуэт весьма удачным. "Красивая песня! Красивые женщины! Всё супер! Браво!!!﻿", "Клип потрясающий благодаря Вере Брежневой, она всегда лучшая", "Эксперимент удался", "Прекрасная работа! Очень удачный дуэт", – пишут слушатели в комментариях.

Напомним, ранее Вера Брежнева прокомментировала развод сестры с Александром Цекало.

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