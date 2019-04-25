Вербовка в агенты: появился крутой трейлер фильма "Люди в черном: Интернешнл"

В новом фильме главные роли исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон

"Люди в черном: Интернешнл" Фото: YouTube

В сети наконец-то появился трейлер фантастического боевика "Люди в черном: Интернешнл", в котором снялись Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумэйл Нанджиани.

В режиссерском кресле – Ф. Гэри Грей. События картины будут разворачиваться в новом месте, при этом произошедшее в прошлых частях игнорироваться в нем не будет.

"У сверхсекретного агентства, которое контролирует пришельцев-нелегалов на Земле, снова будет много работы. Агенты в черном нового поколения встанут на защиту человечества от незваных инопланетных гостей", – отмечается в синопсисе фильма.

Отметим, что Уилла Смита и Томми Ли Джонса в киноленте не будет, однако действие будет происходить в той же вселенной, говорят создатели фильма.

Выход фильма на широкий экран ожидается 13 июня 2019 года.

"Люди в черном: Интернешнл" – трейлер

Украинский трейлер фильма "Люди в черном: Интернешнл"

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер фильма "Люди в черном: Интернешнл".

Тем, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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