Весь "Твин Пикс" вместили в одну минуту ролика

Это крутое видео. По одной секунде с каждого эпизона сериала

Кадр из сериала "Твин Пикс"

Поклонники тихого городка Твин Пикс, вишнево-кофейного агента Купера и других причуд ждут появления еще одного сезона сериала. Детище Дэвида Линча и Марка Фроста, первый из которых прилетал в Киев, спустя и 25 лет не перестает затягивать тысячи зрителей.

И недавно видеопродюсер и писатель Энди Келли создал ролик, в котором собрано по одной секунде из всех эпизодов эпохального шоу (включая также и прошлогодний перезапуск).

One second from every scene in Twin Peaks: Fire Walk With Me. pic.twitter.com/ciFaTH7lmt — Andy Kelly (@ultrabrilliant) 7 септември 2018 г.

Однако матерый и весьма терпеливый Келли не остановился на достигнутом – дополнительно он проштудировал приквел знаменитого сериала, полнометражный "Твин Пикс: Огонь, иди со мной", вырезав по одной секунде из каждой сцены, после чего вновь соединил все в один небольшой видеоролик. Получилось весьма неплохо.

One second from every episode of Twin Peaks. pic.twitter.com/e5Pc3g5oB4 — Andy Kelly (@ultrabrilliant) 6 септември 2018 г.

Напомним, американскому режиссеру Дэвиду Линчу телеканал Showtime готов предоставить площадку для четвертого сезона телесериала "Твин Пикс".

Отметим, что третий сезон "Твин Пикса" вошел в рейтинг сериалов, которые имеют лучшие финальные сцены и реплики. Список составили эксперты портала Entertainment Weekly.