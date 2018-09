Весь "Твин Пикс" вместили в одну минуту ролика

Это крутое видео. По одной секунде с каждого эпизона сериала

Поклонники тихого городка Твин Пикс, вишнево-кофейного агента Купера и других причуд ждут появления еще одного сезона сериала. Детище Дэвида Линча и Марка Фроста, первый из которых прилетал в Киев, спустя и 25 лет не перестает затягивать тысячи зрителей.

И недавно видеопродюсер и писатель Энди Келли создал ролик, в котором собрано по одной секунде из всех эпизодов эпохального шоу (включая также и прошлогодний перезапуск).

