Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Вестерн из шести историй: появился яркий трейлер нового фильма от Netflix "Баллада Бастера Скраггса"

Главные роли в фильме исполнили Джеймс Франко, Лиам Нисон, Зои Казан и музыкант Том Уэйтс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Кадр из фильма &quot;Баллада Бастера Скраггса&quot;
Кадр из фильма "Баллада Бастера Скраггса"

Netflix безусловно выпускает много качественных продуктов. На днях сервис опубликовал трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса", который изначально должен был выйти в формате мини-сериала, но в процессе производства превратился в фильм-антологию.

В основе сюжета — шесть историй о разных героях, действие которых развернется на Диком Западе. Первая история расскажет о поющем ковбое, вторая – "Близ Альдогонеса" — получила имя неудачника-путешественника, третья — "Талон на обед" — покажет историю актера из бродячей трупы, а четвертую посвятят золотоискателю. А две последние главы покажут любовный треугольник и поездку пяти пассажиров на дилижансе в неизвестном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тяжело смотреть: появился впечатляющий трейлер фильма "22 июля" от Netflix

Главные роли в фильме исполнили Джеймс Франко, Лиам Нисон, Зои Казан и музыкант Том Уэйтс. Отметим, что Коэны написали сценарий и срежиссировали все эпизоды вестерна.

Премьера "Баллады Бастера Скраггса" состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. Подписчики стримингового сервиса смогут увидеть картину с 16 ноября.

Напомним, стриминговый сервис Netflix опубликовал новый тизер четвертого сезона сериала "Нарко", новые эпизоды которого расскажут о мексиканском наркобизнесе. Главные роли в сериале исполняют Майкл Пенья и Диего Луна.

Еще несколько материалов по теме:
Страстная колумбийская любовь Хавьера Бардема и Пенелопы Крус в трейлере "Любить Пабло" Появился впечатляющий трейлер первого комикса Netflix Рене Зеллвегер сыграет в новом социальном триллере от Netflix
трейлер Том Уэйтс Netflix роли Джеймс Франко Баллада Бастера Скраггса
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров