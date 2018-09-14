Вино, Англия, эмиграция и Аушвиц: новинки Книжного форума во Львове

Совсем скоро во Львове стартует Книжный форум, и мы точно знаем, ради каких новинок туда нужно ехать

Лучшие новинки Книжного форума во Львове. Фото: Сегодня

С 19 по 23 сентября во Львове состоится 25-й Книжный форум, которого ждут все, кто не представляет своей жизни без книг и всего, что с ними связано. К этому событию издательства готовят множество новинок, о лучших из которых мы и расскажем.

Издательство Vivat

Новинки от издательства Vivat Фото: Сегодня

"Де ти поділась, Бернадетт" – загадочная и смешная история от Марии Сэмпл, в которой умная и старательная девочка Би переезжает с родителями в другой город. Ее папа занимает немалый пост в компании Microsoft, а мама сперва делает странные вещи, настраивая всех против себя, а однажды просто исчезает. И тогда Би отправляется на ее поиски.

"Аутсайдери" от Сьюзен Хинтон являются знаковым произведением в США, даже запрещенным в некоторых школах. В 60-е в небольшом городке, на улицах которого ведется непрерывная война между "золотой молодежью" и парнями из бедных кварталов, случается беда, последствия которой изменят многих из них.

В книге "Чужі скарби" Ирина Власенко расскажет о том, как однажды найденные на чердаке старинного замка сокровища, не принесут счастья их новой владелице. И лишь после того, как она пройдет ряд непростых испытаний, сумеет отыскать себя саму и истинное богатство.

Эндрю Джеффорд отлично разбирается в вине, а благодаря его книге, которая так и называется - "Вино", состоящей из 20 уроков, настоящим сомелье сможет стать каждый из вас. И винный отдел впредь станет не местом загадок и незнакомых названий на этикетке, а родной стихией.

"Гесси" от Наталии Матолинец – очень необычная и магическая книга, в которой 15-летняя девочка однажды понимает, что ведет параллельную жизнь в мире сновидений. Теперь ей придется многое пережить, и сделать правильный выбор, чтобы познать себя и разобраться с чувствами.

"Видавництво Старого Лева"

Новинки от "Видавництва Старого Лева" Фото: Сегодня

В книге "Спостерігаючи за англійцями" от Кейт Фокс читатель получит такой себе портрет нации. Узнает о культуре Великобритании, тонкостях юмора англичан, их традициях, особенностях этикета. И даже о том, за что они так любят садовых гномов и овсянку.

Чтобы понять, кем же на самом деле был Хэмингуэй, и какие мифы, приписанные ему спустя много лет, действительно являются правдой, а какие вымыслом, Майкл Катакис проделал колоссальную работу, изучил письма писателя, документы и свидетельства очевидцев, в результате чего появилась на свет книга под названием "Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя".

"Посол мертвих" от украинского эмигранта Аскольда Мельничука, проживающего нынче в Америке, поведает о непростых судьбах людей, вынужденных в 50-е годы минувшего столетия эмигрировать из Украины в США. Каждый из них приехал в новый мир с израненной душой, и большинству так и не удалось начать жизнь заново.

В книге "Світ не створений" украинский писатель Мирослав Лаюк переплел несколько историй. В ней высоко в горах Карпат возникает загадочный свет, который может стать предвестником Апокалипсиса. В разрушенной промзоне возле Лисичанска происходит странный разговор. А память то и дело возвращает в забытый Богом и людьми Чернобыль.

"Клуб сімейного дозвілля"

Новинки от "Клуба сімейного дозвілля" Фото: Сегодня

Выход каждой книги Макса Кидрука – настоящее событие. Его новый роман "Де немає Бога" об авиакатастрофе, в которой удастся выжить некоторым пассажирам. Но это станет лишь началом испытаний, поскольку им нужно будет попытаться остаться в живых высоко в заснеженных горах, где нет ничего, даже Бога.

"Моя неймовірна подруга" Элены Ферранте, это первая часть "Неаполитанского квартета", рассказывающая о судьбах двух подруг – смелой и дерзкой Лилы и ее скромной тени Лену. С ними мы познакомимся в раннем детстве, и проживем всю жизнь, в которой будет нищета и богатство, любовь и измены, мафия и дружба, которая иногда бывает не благодаря, а вопреки.

В романе "Стара холера" Владимир Лис расскажет о любви. Много лет назад возлюбленный Евы женился на ее сестре Павлине. У Адама тоже не сложилось в жизни. И вот уже на старости лет, как говорится, друзья решили сделать так, чтобы они были вместе. Однако в это время у внучки Павлины случится беда, и помогать ей бросятся непростые старички из польского села.

Загадочная история от Люко дашвар "Ініціація" объединит в себе обманутую черными риелторами старушку, нотариуса, который им в этом поможет, девушку Меланию, начавшую видеть странные сны, и ее возлюбленного, который однажды в одном из таких ночных видений попросит ее о помощи.

"Книголав", Meridian Czernowitz, Фоліо и BookChef

Новинки от "Книголав", Meridian Czernowitz, Фоліо и BookChef Фото: Сегодня

История "Брітт-Марі була тут" от Фредрика Бакмана частично связана с предыдущей, где "Бабушка просит ее извинить". Когда в 63 года Бритт-Мари изменяет муж, и в семье наступает кризис, она сбегает в городок, где ее никто не знает, чтобы получить первую за последние 40 лет работу. Но жизнь там не окажется такой уж простой, зато будет полна приключений.

Лали и Гита познакомились в лагере смерти, прошли через Аушвиц, потом разлучились и вновь нашли друг друга, чтобы прожить вместе долгих 56 лет. История "Татуювальник з Аушвіцу" от Хизер Моррис о любви, которой не страшны ни время, ни обстоятельства.

"Твій погляд, Чіо-Чіо сан" от Андрея Любки, это история из нашей жизни. Однажды вечером жену главного героя сбил на переходе пьяный судья. Разумеется, ни о какой справедливости в этом случае не может быть и речи. Поэтому он решает взять все в свои руки, и добиться-таки справедливости. Хотя, не факт, что это возможно.

"Кінець Дороги" от Мэри Лоусон, это семейная сага, берущая свое начало во времена "серебряной лихорадки" в Канаде, которая приведет нас через 60 лет в Лондон. И на протяжение всего этого времени каждый будет преследовать свои желания, однако так и не сможет пренебречь своими обязанности по отношению к другим.

Аркадий Бабченко, "убивство" и "воскрешение" которого мы наблюдали несколько месяцев назад, считается одним из основателей современной военной прозы. Книга, выпущенная к Форуму, так и называется – "Война" – и речь в ней идет о Чечне. А самое страшное, что большинство описываемых эпизодов произошли в реальности с автором.