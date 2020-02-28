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Эксклюзив

Виталий Кудрявцев не избалован романами: эксклюзивное интервью с актером

Актер сыграл в детективной мелодраме "Три сестры", которая выходит на телеканале "Украина"

Алина Бонд
Сегодня, 09:11

Популярный актер Виталий Кудрявцев сыграл "хорошего парня" в новой детективной мелодраме "Три сестры", премьерные серии которой телеканал "Украина" покажет в понедельник, 2 марта, в 21:00.

Актер Виталий Кудрявцев
Актер Виталий Кудрявцев
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актер рассказал о своем персонаже, о выборах новых проектов, а также о том, почему не стал футболистом.

В первую очередь, расскажите о вашем персонаже – кто он, какова его роль в фильме?

Мой персонаж – человек, который хочет помочь, и в этом главное действие. В целом, по-человечески, он мне, безусловно, близок. Ведь у каждого нормального человека это заложено природой.

В данный момент он один, без семьи, но так как по природе он нормальный мужчина, ему тяжело быть одному, особенно, после 40 лет. И здесь эта ситуация органично вписывается в сюжет, потому что нужно куда-то тратить свои силы. Он, будучи успешным в своем деле, хочет реализоваться и на поприще помощи людям. И, безусловно, в любви мы все стараемся для себя, и он хочет нормального, человеческого, счастья. На этом и построен весь фильм.

Что для вас является самым важным при выборе нового проекта?

Прежде всего должна быть история. На этом и стоит наша профессия. Сценарий, история и сюжет – это как альфа и омега кинопроизводства. Главное, конечно, то что мы хотим сказать зрителю, и с какими мыслями он должен уйти от экрана. Но в первую очередь мы должны его чем-то заинтересовать. Чтобы он себя ассоциировал с этими героями, а не говорил… ну мне странно смотреть на эту жизнь, которой у меня не будет, и все немножко оторвано от реальности. Безусловно, очень важно сохранить баланс, чтобы не просто рассказывать некую бытовую историю. Например, как в комедии – важен юмор, так для жанра мелодрамы важно, чтобы эти события были серьезными, а ставки – очень высоки. Чтобы не было все "36,6" – по градусу, и мы просто наблюдаем некую жизнь с некими событиями, которые не являются чем-то из ряда вон выходящим.

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Виталий, почему не стали футболистом, как ваш отец, а выбрали именно актерскую профессию?

Чтобы стать футболистом, им нужно стать, прежде всего. Очень многие хотят быть футболистами, но становятся единицы. Также, как и актерами, но на деле это достаточно сложный и витиеватый путь. Как меня учили – когда ты пойдешь в театральный, тебя спросят: "Зачем тебе это нужно?". Отвечай – "Жить не могу без театра!".

Актер Виталий Кудрявцев
Актер Виталий Кудрявцев
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поскольку я в профессию пришел довольно поздно, это стало моей палочкой-выручалочкой, как говорится: "А я дзюдо любил и ДО". Мы ничего не создаем, мы проживаем жизнь других людей, мы не пилоты международных авиалиний, мы не врачи, не спасатели, не пожарные, но, тем не менее, я думаю, что эти люди идут в эти профессии именно по зову сердца. Актерство – это настолько сложная, непредсказуемая, энергозатратная профессия, что… Мужчинам говорю – займитесь каким-то "серьезным" делом! Просто чтобы у вас потом не было разочарований – здесь неизвестно, пойдет или не пойдет, это очень большой вопрос. Жизнь сама заставила меня ступить на этот большой и опасный путь.

О вашей личной жизни ходят легенды… Часто ли приписывают те романы, которых у вас не было? И насколько вы влюбчивый человек?

Вы знаете, всему свое время, в молодости все чувства бурлят гораздо ярче. Что касается романов – я думаю, что это все слишком сильно преувеличено, у меня не было никогда большого количества романов. К сожалению, у нас часто преувеличивают и придумывают за тебя – слышали звон, да не знают, где он. Вот это даже никакая не проблема, потому что, мне кажется, представителям горячих СМИ нужно хотя бы проверять информацию, а не пытаться просто что-то такое выдать. Безусловно, легче гораздо что-то выдумать втихаря и растиражировать. Вот почему большинство журналистов, которые что-то подобное пишут, не проверяют информацию и не спрашивают у тебя напрямую. Я бы ответил – вам же отвечаю.

Вы можете откровенно рассказать о самом личном?

На самом деле, личная жизнь на то и личная – на мой взгляд. Она любит тишину, просто нет смысла для простого обывателя, который не является твоим близким человеком, как-то перемалывать совершенно бессмысленные истории. Мы же работаем для людей в своей работе, мы это делаем не для себя, а для них, чтобы они что-то выносили. Я не сторонник того, чтобы быть известным благодаря каким-то фактам из личной жизни. Я сторонник того, чтобы много работать и выдавать качественный продукт.

Нет у меня никаких влюбленностей, это, конечно же, неправда про миллион романов. Сейчас вектор другой. Есть очень узкий круг, как у любого нормального человека, близких людей, с которыми хорошо.

Напомним, ранее актриса Ксения Мишина рассказала, почему ей нравится играть негативных персонажей.

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