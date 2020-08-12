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Витрины ЦУМ признали лучшими на международном конкурсе

Проект оформления Новогодних витрин ЦУМ "Фабрика Подарков" был признан лучшим проектом года по версии американского журнала VMSD (Visual Merchandising and Store Design)

Также получил номинацию Гран-при (Best in Show) на 49-м международном визуальном конкурсе – VMSD’s 2020 International Visual Competition. Команда ЦУМ приглашена в США на международную конференцию International Retail Design Conference (IRDC) – главное образовательное событие для дизайнеров розничной торговли.

Кристина Юра, Старший специалист креативного отдела ЦУМ, стала лауреатом 9-й международной премии молодых дизайнеров и архитекторов в сфере ритейл-дизайна – Design Dozen 2020, по версии американского журнала VMSD, и вошла в список 12 лучших представителей индустрии до 35 лет, профессиональная деятельность которых является революционной и развивает ритейл. "На мой взгляд, основная цель витрин сегодня – продемонстрировать концепцию бренда, его стратегию и направление развития. Это канал для общения с клиентом, а не просто презентация товара", – комментирует Кристина Юра.

Новогодние витрины ЦУМ "Фабрика Подарков" Новогодние витрины ЦУМ "Фабрика Подарков" Новогодние витрины ЦУМ "Фабрика Подарков" Новогодние витрины ЦУМ "Фабрика Подарков" Новогодние витрины ЦУМ "Фабрика Подарков" Новогодние витрины ЦУМ "Фабрика Подарков" Новогодние витрины ЦУМ "Фабрика Подарков" 1/7

Креативная команда ЦУМ каждый сезон создает неповторимые сюжеты, применяет инновационные решения, которые по достоинству оценивают на локальном и международном рынках. Проект новогодних витрин "Фабрика Подарков" 2019 года получил уже две премии: приз за лучший новогодний декор в Украине 2019-2020 года от компании Malls Club и MK Illumination, Гран-при в международном конкурсе Visual Merchandising and Store Design. Проект ЦУМ стал главной темой летнего номера VMSD, с выносом на обложку и историей его создания и реализации на страницах журнала. Весенние витрины "Перерождение" 2019 года, посвящённые 80-летию универмага, также были отмечены наградой в этом конкурсе и получили поощрительную премию Honorable mention.

В International Visual Competition принимают участие независимые дизайнеры, дизайнерские фирмы, визуальные мерчандайзеры, розничные продавцы, производители и дистрибьюторы со всего мира. Этот конкурс посвящен проектам ритейл-дизайна, которые были реализованы на протяжении одного года. Конкурс проводится 49 лет. Среди победителей конкурса 2020 года: Maisons of Richemont North America (Bellevue, Switzerland), Coach x Michael B. Jordan и другие. Ранее победителями становились проекты таких брендов и компаний, как: Galeries Lafayette, Coach, Jimmy Choo, Macy’s Chicago, Pandora Shine, TOPSHOP, Simon Carter.

В новом сезоне команда центрального универмага готовит нечто очень особенное, в сотрудничестве с известным украинским художником, продолжая поддерживать искусство и украинских арт-деятелей.

Судьи высоко оценили проект киевского ЦУМ, сделав акцент на том, что именно эмоциональный отклик, который дают витрины, предоставляет возможность ритейлерам коммуницировать с потребителем. Michael Brindley, судья 2020 International Visual Competition так прокомментировал победу проекта: "Ритейл переживает трудные времена. Мы должны помнить, что это сторителлинг и создание эмоциональной связи".

Это не первые витрины ЦУМ, получившие мировое признание. Витрины сезона Зима 2018 с сюжетом "Калейдоскоп" вошли в short-list международного конкурса витринистики – VM & DISPLAY AWARDS, наряду с витринами бутиков Christian Louboutin и Moncler.

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