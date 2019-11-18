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"Властелин колец": при чем тут "Игра престолов" и что нового известно о сериале

Точно известно, что съемки пройдут в Новой Зеландии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Джозеф Моул в роли Бенджена Старка
Джозеф Моул в роли Бенджена Старка
Фото: YouTube

Амбициозный проект от Amazon Prim "Властелин колец" обрастает новыми подробностями. О проекте и планах создателей сериала, сообщил Variety.

Узнайте, какие есть тренды на сериалы:

Недавно стало известно, что звезда "Игры престолов" Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка исполнит одну из ключевых ролей в предистории романа Толкина. Моул предстанет перед зрителями в роли злодея Орена и присоединится к компании актеров Уилла Поултера, который сыграет молодого героя Белдора, Маркеллы Кавен, исполнительницы роли некой Тиры, и Макса Болдри.

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Также уже известно, что планируется пять сезонов, есть данные, что съемки "Властелина колец" пройдут в Новой Зеландии. Хуан Антонио Байона поставит первые два эпизода. Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн написали сценарий проекта вместе с Брайаном Когманом.

Зрители узнают, как угас Нумерон и повилось Средиземье, как разворачивались битвы и войны между эльфами и Сауроном и как на самом деле появилось кольцо всевластия. В остальном сюжет – в строгой тайне и есть только слухи и предположения.

Напомним, к проекту Amazon присоединился актер Уилл Поултер, сыгравший во франшизе "Хроники Нарнии".

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