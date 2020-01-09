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"Властелин колец": звезда "Игры престолов" сыграет одну из главных ролей в проекте

Актер, сыгравший юного Эддарда Старка, появится в сериале от Amazon Prim

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Роберт Арамайо в роли Эддарда Старка
Роберт Арамайо в роли Эддарда Старка
Фото: YouTube

Появились новые подробности предстоящего проекта от Amazon Prim "Властелин колец". Недавно стало известно, что звезда "Игры престолов" Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка, исполнит одну из ключевых ролей в предыстории романа Толкина.

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Теперь стало известно, что еще один актер утвержден на роль в предстоящем телешоу по мотивам произведений Джона Р.Р. Толкина, передает Deadline. Роберт Арамайо пополнил актерский состав сериала "Властелин колец". Широкой публике этот британский артист может быть известен по "Игре престолов", где он сыграл молодого Эддарда Старка.

В предстоящем сериале Арамайо досталась одна из главных ролей – ему предстоит сыграть героя по имени Бедлор. Ранее в качестве кандидата на роль Бедлора рассматривался актер Уилл Поултер ("Выживший", "Солнцестояние"), но загруженный рабочий график помешал ему присоединиться к амбициозному проекту Amazon.

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Помимо Арамайо в новом "Властелине колец" появятся такие актеры, как Морфидд Кларк (она исполнит молодую эльфийскую владычицу Галадриэль), Маркелла Кавена (девушка по имени Тайра).

Режиссером первых эпизодов станет Хуан Антонио Байона ("Мир Юрского периода 2", "Голос монстра", "Приют"). Кроме того, ранее было официально объявлено, что проект был продлен на второй сезон.

Напомним, сценаристами проекта стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн ("Стартрек: Бесконечность", "Годзилла против Конга").

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