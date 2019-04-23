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Внешность – не главное: появился новый трейлер мультфильма "Ugly Dolls. Куклы с характером"

Это история о страшненьких куклах с человеческими чувствами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
"Ugly Dolls. Куклы с характером"
"Ugly Dolls. Куклы с характером"
Фото: YouTube

В сети наконец-то появился финальный трейлер мультфильма "Ugly Dolls. Куклы с характером". Режиссером проекта выступил Роберт Родригес.

Мультфильм расскажет о "безобразных куклах", обладающих человеческими чувствами. Они живут в необычном городе. Главным посылом станет, что тебе не нужно быть идеальным, потому что главное не внешность, а внутреннее богатство. 

В ролике представлены актеры и музыканты, озвучившие персонажей мультфильма: Келли Кларксон, Ник Джонас, Пит Булл, Жанель Монэ, Габриэль Иглесиас, Эмма Робертс. Мировая премьера запланирована на 3 мая 2019 года. 

Напомним, студия Illumination в очередной раз решила порадовать киноманов и опубликовала новый трейлер предстоящего анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных 2". 

В сети также появился тизер-трейлер мультфильма "Семейка Аддамс". Режиссерами проекта выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек 2"). Сценарий написали Памела Петтлер ("Девять") совместно с Мэттом Либерманом. Мировая премьера полнометражного мультфильма "Семейка Аддамс" запланирована на 11 октября. 

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Источник: Сегодня
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