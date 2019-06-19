Во Львове стартует самый масштабный художественный проект года – выставка "Ангелы"
Выставка продлится три месяца
С 20 июня по 22 сентября во Львове в залах Дворца Лозинского и в Музея Пинзеля стартует уникальный выставочный проект Павла Гудимова "Ангелы". Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.
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Выставочный проект "Ангелы" – это неординарное культурное событие и, одновременно, самый масштабный художественный проект года. Три года кураторская группа Павла Гудимова находила интересные произведения, факты и истории.
Собрано более 400 экспонатов из музейных и частных коллекций в 23 залах Дворца Лозинского и Музее Пинзеля на площади более 2 тыс. кв. м. Произведения известных художников прошлого и современности: от Дюрера, Рембрандта, Буше, Врубеля, Мальчевского, Клингера, Кульчицкой, Новаковского до Шагала, Кабакова, Равского, Костырко и Сильваши.
В экспозицию вошли предметы археологии, скульптуры, живописи, артефакты массовой культуры и даже музыка, которую специально для проекта написал композитор Святослав Лунев. К проекту привлечены 40 культурных институтов и команда ведущих экспертов.
"С самого начала мы вышли за стандартный музейный набор экспонатов. Исторически важные экспонаты собирали в украинских музеях, библиотеках и частных коллекциях, осуществляли съемку скульптур и росписей в соборах. А также отбирали произведения современного искусства, кино, комиксов, фэнтези и даже бытовые артефакты", – рассказал куратор проекта Павел Гудимов.
На 3 месяца Львов превратится в уникальную среду взаимодействия мировых культур и традиций, объединенных ангелами. Выставка станет еще одной из достопримечательностей города, обязательных для посещения горожанами и туристами.
Напомним, с 14 июня по 28 июля на Певческом поле пройдет выставка "Цветочная Эллада", где посетители увидят выставку цветочных композиций в греческом стиле. Организаторы обещают, что на выставке представят более 150 тысяч цветов, а также откроют селфи-зону на новой обзорной площадке.
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