Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Во Львове стартует самый масштабный художественный проект года – выставка "Ангелы"

Выставка продлится три месяца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
"Разиель"
"Разиель"
Фото: пресс-служба

С 20 июня по 22 сентября во Львове в залах Дворца Лозинского и в Музея Пинзеля стартует уникальный выставочный проект Павла Гудимова "Ангелы". Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Смотрите видео о том, как в Ужгороде прошла выставка игровых кукол:

Выставочный проект "Ангелы" – это неординарное культурное событие и, одновременно, самый масштабный художественный проект года. Три года кураторская группа Павла Гудимова находила интересные произведения, факты и истории.

Собрано более 400 экспонатов из музейных и частных коллекций в 23 залах Дворца Лозинского и Музее Пинзеля на площади более 2 тыс. кв. м. Произведения известных художников прошлого и современности: от Дюрера, Рембрандта, Буше, Врубеля, Мальчевского, Клингера, Кульчицкой, Новаковского до Шагала, Кабакова, Равского, Костырко и Сильваши.

В экспозицию вошли предметы археологии, скульптуры, живописи, артефакты массовой культуры и даже музыка, которую специально для проекта написал композитор Святослав Лунев. К проекту привлечены 40 культурных институтов и команда ведущих экспертов.

Читайте также
Мамонт станет "звездой" уникальной выставки во Львове

"С самого начала мы вышли за стандартный музейный набор экспонатов. Исторически важные экспонаты собирали в украинских музеях, библиотеках и частных коллекциях, осуществляли съемку скульптур и росписей в соборах. А также отбирали произведения современного искусства, кино, комиксов, фэнтези и даже бытовые артефакты", – рассказал куратор проекта Павел Гудимов.

На 3 месяца Львов превратится в уникальную среду взаимодействия мировых культур и традиций, объединенных ангелами. Выставка станет еще одной из достопримечательностей города, обязательных для посещения горожанами и туристами.

Во Львове стартует выставка "Ангелы"
Фото: пресс-служба
Во Львове стартует выставка "Ангелы"
Фото: пресс-служба
Во Львове стартует выставка "Ангелы"
Фото: пресс-служба
Во Львове стартует выставка "Ангелы"
Фото: пресс-служба
Во Львове стартует выставка "Ангелы"
Фото: пресс-служба
Во Львове стартует выставка "Ангелы"
Фото: пресс-служба
Во Львове стартует выставка "Ангелы"
Фото: пресс-служба
Во Львове стартует выставка "Ангелы"
Фото: пресс-служба
1/8

Напомним, с 14 июня по 28 июля на Певческом поле пройдет выставка "Цветочная Эллада", где посетители увидят выставку цветочных композиций в греческом стиле. Организаторы обещают, что на выставке представят более 150 тысяч цветов, а также откроют селфи-зону на новой обзорной площадке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Куда пойти в Киеве: самые яркие летние фестивали и выставки под открытым небом В Киеве стартовала крупнейшая в Восточной Европе агровыставка На Певческом поле покажут «цветочный рай»
выставка картины событие Павел Гудимов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Популярные статьи

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

16 июняПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

16 июняFun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

16 июняШоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

16 июняFun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

16 июняEvents

Троица 2019: что нельзя делать, а что можно

16 июняТехно

Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

Новости партнеров

Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь