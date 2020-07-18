Военный, гонщик и уголовник: ТОП-5 ролей неугомонного Вина Дизеля

Голливудскому красавчику исполняется 53 года

18 июля свой день рождения отмечает знаменитый актер Вин Дизель (настоящее имя Марк Синклер). Благодаря ролям в серии фильмов "Форсаж" голливудский красавчик получил всемирную популярность.

Предлагаем вместе с Сегодня.Lifestyle окунуться в мир фантастики, боевиков и скорости и вспомнить лучшие фильмы с Вином Дизелем.

"Спасти рядового Райана"

В данной киноленте Вин Дизель сыграл вместе с Томом Хэнксом. Это был первый опыт актера в большом кино. Во время съемок он ходил со своей камерой и снимал все происходящее, и это очень впечатлило Стивена Спилберга. По сценарию, написанному специально для Вина Дизеля, актер исполнил в картине второстепенную роль – рядового Адриана Капарзо, которого убили в первой половине фильма. Однако он блестяще сыграл, чем сделал свой путь в большое кино.

Вин Дизель сыграл роль уголовника Ричарда Б. Риддика, который мог видеть в темноте. По сюжету, группа космических путешественников в результате аварии попала на неизвестную планету, где обитали злобные чудовища, выползавшие на поверхность по ночам.

Фильм получил колоссальный успех сразу после выхода первой части в 2001 году. Вин Дизель сыграл роль гонщика Доминика Торетто. Интересно, что ради роли актер закончил школу каскадеров и отправился в город, где происходили гонки и разбои – прототипные ситуации фильма.

Вин Дизель исполнил роль экстремального супергероя, слегка похожего на Джеймса Бонда Ксандера Кейджа. Отметим, что изначально участие актера в киноленте было под сомнением из-за слишком большого гонорара в 10 миллионов долларов, запрошенного им.

Вин Дизель принял участие в фильме несвойственного ему жанра — семейной комедии. Актер сыграл бывшего морского пехотинца Шэйна Вулфа, охранявшего работающего на правительство ученого и его пятерых детей. Оказалось, что детей нужно охранять не только от злоумышленников, но и от них самих. А при этом не следует забывать и о собственной безопасности. Прокат киноленты оказался весьма успешным.

Напомним, что в Сети появился впечатляющий трейлер фильма "Форсаж 9".

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