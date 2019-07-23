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Дэниелу Рэдклиффу – 30: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Как известно, Рэдклифф стал известным благодаря роли Гарри Поттера в серии фильмов о волшебнике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Фото: Getty Images

Британский актер Дэниел Рэдклифф 23 июля празднует свой юбилей – 30-летие. Дэниел Рэдклифф сыграл юного волшебника Гарри Поттера и прославился благодаря этому. Кстати, недавно он заговорил о своей роли.

Смотрите видео, как Дэниел Рэдклифф бежал от образа Гарри Поттера:

Однако, карьера Рэдклиффа не заканчивается полетами на метле и битвой за Хогвартс. Предлагаем вспомнить фильмы, в которых Дэниел блистательно исполнил свои роли.

8 фильмов о Гарри Поттере

Первая серьезная роль Дэниела в большом кино. За первую часть "Гарри Поттер и философский камень" Криса Коламбуса получил 150 000 фунтов стерлингов, за "Гарри Поттер и Кубок огня" — 5,6 млн, а за "Гарри Поттер и Орден Феникса" получил не менее 8 млн фунтов стерлингов. Актер как-то жаловался, что образ Гарри "прилип" к нему навсегда.

"Женщина в черном"

После фантастической серии фильмов о Гарри Поттере Рэдклифф снялся в мистическом триллере. Он сыграл молодого лондонского юриста Артура Киппса, который вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Там ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.

"Рога"

Темно-фэнтезийный триллер. Рэдклифф сыграл Ига Перриша, который живет в городе Гидеон-Бей на северо-западе США. Однажды, его обвиняют в убийстве его возлюбленной — Меррин. Практически все жители, включая собственных родителей, отворачиваются от молодого человека. В отчаянии, он совершает акт богохульства, в результате чего у Ига вырастают рога и появляются паранормальные способности — в его присутствии люди говорят то, что думают и делают то, о чем на самом деле мечтают. 

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"Абсолютная власть"

История об агенте ФБР, влившемся в неонацистскую группировку с целью разоблачения ее и предотвращения готовящегося теракта. 

"Джунгли"

Биографический триллер о группе приятелей, отправляющихся в джунгли Боливии. Люди нанимают местного гида, который, как оказывается, имеет собственную цель в этой смертельно опасной экспедиции.

Напомним, недавно Дэниел Рэдклифф привел всех в замешательство, ужас и восторг одновременно.

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Источник: Сегодня
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