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Волшебный и теплый вечер: ТОП-5 мультфильмов для новогоднего настроения

Мы собрали список самых лучших мультфильмов для праздничного настроения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
"Гринч"
"Гринч"
Фото: YouTube

Рождество и Новый год 2020 скоро заглянут в каждый дом и оставят свои подарки под елочками. А пока в ожидании этих чудесных праздников вы не знаете, что посмотреть вечером – мы предлагаем подборку самых лучших мультфильмов про Рождество и Новый год. Они понравятся и детям, и родителям.

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Эта подборка поднимет настроение и добавит волшебное ощущение ожидания чуда.

"Гринч", 2018

Это история зеленого волосатого отшельника, который жил в пещере на горе. У него был один друг – пес Макс. Гринча всю жизнь раздражают рождественские праздники и их атрибуты: елка, подарки, ярмарки и песни, поэтому он решает украсть Рождество.

"Холодное сердце", 2013

Рождества в мультфильме нет, но зимнего волшебства – хватает. История рассказывает о приключениях двух сестер Анны и Эльзы, разлученных в раннем детстве из-за дара второй сестры. Принцесса Анна и простой обычный парень Кристофф в компании оленя Свэна и снеговика Олафа (его наколдовала Эльза) отправляются в путешествие, чтобы спасти Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и обрекшую его жить в вечной зиме.

"Полярный экспресс", 2004

Рождественская история о маленьком мальчике, который продолжал верить в Санта-Клауса, даже несмотря на то, что все его друзья утверждали, что все это вымысел. В рождественскую ночь ему посчастливилось попасть на Полярный экспресс, который следовал на Полярный полюс к Санте. Мальчик пережил много приключений, нашел друзей и у видел Санту и эльфов.

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"Секретная служба Санта-Клауса", 2011

Это история о том, каким образом Санта-Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь. Пока Санта в поте лица работает на благо Рождества, его старший сын Стив мечтает рано или поздно занять отцовское место, а Артур, младший в семье, трудится в почтовом отделе. Никто не воспринимает Артура всерьез, и он почти смирился с таким положением вещей, но однажды у него появляется возможность проявить себя.

"Рождественская история", 2009

Это экранизация повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе" – занятная поучительная история о старом скупердяе Эбэнезере Скрудже. Он в течение одной ночи испытывает глубокого очищения. Скрудж – финансит, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle составили список старых мультфильмов для детей и всей семьи про Новый год.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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