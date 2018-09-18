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Волшебство всегда возвращается: появился сказочный трейлер фильма с Эмили Блант

Актриса сыграла главную роль в картине "Мэри Поппинс возвращается"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:24
Кадр из фильма &quot;Мэри Поппинс возвращается&quot;
Кадр из фильма "Мэри Поппинс возвращается"

У поклонников семейного кино и лично Эмили Блант появилась возможность немного порадоваться. Ведь студия Disney поделилась полноценным трейлером фильма "Мэри Поппинс возвращается", который стартует в прокате на новогодние каникулы.

Отметим, что действие в фильме происходит спустя 20 лет после событий, изложенных в оригинальной ленте. Ничего не напоминает? Конечно, такая же "перезагрузка" случилась с историей о Винни-Пухе и Кристофере Робине. 

Итак, действие картины разворачивается в Лондоне в эпоху депрессии 1930-х годов. Майкл и Джейн Бэнкс давно выросли. Майкл живет в доме на Вишнёвой улице с тремя детьми и домработницей Эллен. После того, как в семье Майкла случается беда, загадочная Мэри Поппинс возвращается в жизнь семьи Бэнкс, и с помощью жизнерадостного фонарщика Джека и своих уникальных волшебных способностей заново дарит семье радость и счастье, которых им так не хватало. Детей ожидает знакомство с множеством колоритных и причудливых персонажей, например – с эксцентричной двоюродной сестрой Мэри Поппинс по имени Топси.

В фильме снимаются Эмили Блант, Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.

Напомним, ранее студия Disney презентовала дебютный трейлер "Мэри Поппинс возвращается".

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Источник: "Сегодня"
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