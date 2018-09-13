Восемь возможных потомков царя: появился впечатляющий трейлер сериала "Романовы"

Проектом занимается студия Amazon

Кадр из сериала "Романовы"

Компания Amazon Studios показала трейлер предстоящего сериала "Романовы". Над проектом работал режиссер Мэттью Вайнер, известный по сериалу "Безумцы".

Это история о людях, которые считают себя потомками российской царской семьи. "Романовы" – это сериал-антология, состоящий из восьми отдельных историй, с разными персонажами. Всех их связывает только одно — вера в то, что они вполне могут быть наследниками русского царя Николая II.

В сериале снялись Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Кристина Хендрикс, Аманда Пит, Джон Слэттери и другие. Премьера "Романовых" запланирована на 12 октября 2018 года.

Напомним, студия Amazon наконец опубликовала трейлер мелодрамы "Самажизнь" режиссера Дэна Фогельмана. В главных ролях – Оскар Айзек и Оливия Уайлд. Продюсерами ленты выступили Марти Боуэн и Аарон Райдер.

Кроме того, студия Amazon уже этой осенью представила свой новый сериал – психологический триллер "Возвращение домой", главную роль в котором сыграет Джулия Робертс.