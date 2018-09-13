Восемь возможных потомков царя: появился впечатляющий трейлер сериала "Романовы"
Проектом занимается студия Amazon
Компания Amazon Studios показала трейлер предстоящего сериала "Романовы". Над проектом работал режиссер Мэттью Вайнер, известный по сериалу "Безумцы".
Это история о людях, которые считают себя потомками российской царской семьи. "Романовы" – это сериал-антология, состоящий из восьми отдельных историй, с разными персонажами. Всех их связывает только одно — вера в то, что они вполне могут быть наследниками русского царя Николая II.
В сериале снялись Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Кристина Хендрикс, Аманда Пит, Джон Слэттери и другие. Премьера "Романовых" запланирована на 12 октября 2018 года.
Напомним, студия Amazon наконец опубликовала трейлер мелодрамы "Самажизнь" режиссера Дэна Фогельмана. В главных ролях – Оскар Айзек и Оливия Уайлд. Продюсерами ленты выступили Марти Боуэн и Аарон Райдер.
Кроме того, студия Amazon уже этой осенью представила свой новый сериал – психологический триллер "Возвращение домой", главную роль в котором сыграет Джулия Робертс.