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Воссоединение ради победы: появился новый трейлер "Мстителей: Финал"

Наконец-то в новом ролике показана встреча выживших Мстителей в Таносом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
"Мстители: Финал" Фото: YouTube
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

До премьеры четвертых "Мстителей" осталось меньше месяца и создатели блокбастера активно рекламируют свой проект. Так, недавно были опубликованы яркие постеры фильма "Мстители: Финал", а теперь в сети появился еще один трейлер картины. Видео за считанные часы стало интернет-хитом.

В ролике показано, как выжившие Мстители вместе с Капитаном Марвел собираются вместе и отправляются в космос на корабле Стражей галактики. Судя по всему, они идут за Таносом, который готов к встрече с героями. В последней сцене они с ним встречаются.

В фильме снимаются Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Крис Эванс и другие.

Мировая премьера супергеройского блокбастера запланирована на 26 апреля 2019 года.

Напомним, ранее мы предлагали вспомнить, как выглядят актеры киновселенной Marvel в "Мстителях" и в реальной жизни. Стоит отметить, что предыдущие трейлеры "Мстителей" набрали рекордное количество просмотров, таким образом став самыми популярными в истории кино.

Смотрите эксклюзивные подробности о фильме "Гарет Джонс":

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Источник: Сегодня
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