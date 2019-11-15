Вот это тема! alyona alyona представила клип на песню "Мамин суп"

Певица отметила, что ролик объединяет многих

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская исполнительница alyona alyona, которая недавно презентовала новый клип о буллинге, выпустила в YouTube новый ролик на песню "Мамин суп". Режиссером видео стал Ян Болотов.

Узнайте, как alyona alyona отыграла свой первый сольный концерт:

"На самом деле, в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев. "Мамин суп" объединил нас всех на съемочной площадке и вот такие плоды теперь доступны всем в сети", – говорится в описании к видео.

Певица отметила на своей странице в Instagram: "Не знаю у кого как, но у меня с детства с супами особо не складывалось. Конечно, когда выбора нет, а готовить ты не умеешь – и суп заходит на ура. Да и мама всегда говорила: "Поешь жиденького".

Напомним, украинская исполнительница alyona alyona отыграет большой сольный концерт в Киеве. Мероприятие состоится 6 декабря в HC Hall. Отметим, что первый сольный концерт в Зеленом Театре, на котором alyona alyona представила альбом "Пушка", стал отправной точкой для новой главы, в которой она больше не пишет свою личную историю.

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