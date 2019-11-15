Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вот это тема! alyona alyona представила клип на песню "Мамин суп"

Певица отметила, что ролик объединяет многих

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская исполнительница alyona alyona, которая недавно презентовала новый клип о буллинге, выпустила в YouTube новый ролик на песню "Мамин суп". Режиссером видео стал Ян Болотов.

Узнайте, как alyona alyona отыграла свой первый сольный концерт:

"На самом деле, в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев. "Мамин суп" объединил нас всех на съемочной площадке и вот такие плоды теперь доступны всем в сети", – говорится в описании к видео.

Читайте также:
alyona alyona выпустила новый клип "Завтра"

Певица отметила на своей странице в Instagram: "Не знаю у кого как, но у меня с детства с супами особо не складывалось. Конечно, когда выбора нет, а готовить ты не умеешь – и суп заходит на ура. Да и мама всегда говорила: "Поешь жиденького".

Напомним, украинская исполнительница alyona alyona отыграет большой сольный концерт в Киеве. Мероприятие состоится 6 декабря в HC Hall. Отметим, что первый сольный концерт в Зеленом Театре, на котором alyona alyona представила альбом "Пушка", стал отправной точкой для новой главы, в которой она больше не пишет свою личную историю.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль и alyona alyona готовят новый сюрприз: что об этом известно Alyona Alyona признана лучшим новым хип-хоп-артистом года alyona alyona рассказала, как справилась с насмешками сверстников alyona alyona поделилась с фолловерами детским фото
клип концерт певица ролик alyona alyona
Реклама

Новости партнеров

Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью

Популярные статьи

Сегодня, 12:50Fun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

Вчера, 15:35Шоу-бизнес

"Меня это цепляет": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Вчера, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

13 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Садальский рассказал, что знает о доценте-убийце
Садальский рассказал, что знает о доценте-убийце
Тыквенный манник: сочный, нежный, сладкий и ароматный
Тыквенный манник: сочный, нежный, сладкий и ароматный
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Как лепить вареники красиво
Как лепить вареники красиво
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания