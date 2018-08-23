Война, мистика и СССР: ТОП-5 украинских книг, от которых не оторваться

В канун Дня независимости мы вспоминаем о книжках украинских авторов, которые действительно стоит купить и прочесть

Книги украинских авторов. Фото: Рixabay

"Не озирайся і мовчи", Макс Кідрук

Пожалуй, ни одно описание этой книги не способно полностью раскрыть все ее достоинства. Если в нескольких словах – она о буллинге среди подростков и проблемах общения внутри семей. Если подробнее – то это невероятная, местами очень страшная и чертовски захватывающая история.

Семья Марка переезжает в новую многоэтажку. Мальчик умный и старательный, поэтому сразу становится объектом травли среди одноклассников. Однажды он встречает девочку из параллельного класса Соню. И та рассказывает, что, если ему тяжко и хочется хотя бы ненадолго отвлечься, он может зайти в лифт и путем нажатия определенной комбинации кнопок попасть в другой мир, где все идеально и нет людей.

Однако, есть одно условие, когда лифт остановится на 10-м этаже, нужно повернуться спиной к двери и не оглядываться, даже если почувствуешь, что кто-то вошел в кабину. И молчать, что бы ни случилось. Звучит как сказка, но юношеское любопытство возьмет верх, и Марк отправится на 10 этаж, где его будет ждать не только идеальный мир, но и кое-что другое.

"Інтернат", Сергій Жадан

Не менее страшная книга, только в данном случае описываемые в ней ужасы вполне реальны, ведь дело происходит на Востоке Украины в зоне АТО. Сам автор за последние годы неоднократно ездил на Донбасс, поэтому, хотя образ главного героя и придуман, он вполне мог существовать.

Однажды утром Паша, 30-летний учитель украинского языка, который в тех краях абсолютно никому не нужен, даже ему самому, осознает, что в его мир пришла война. Его город оказался между двумя фронтами, а в соседнем, находящемся под контролем сепаратистов, остался племянник, мать которого сейчас в отъезде.

И Паше придется отправится за ним и прожить за предстоящие три дня почти целую жизнь. А заодно и определиться, на чью сторону в этой войне стоит стать.

"Стіна", Андрій Цаплієнко

Автор этой книги – военный корреспондент ТСН, который много лет вел репортажи из самых горячих точек на земном шаре. И хотя его новая книга написана в жанре постапокалипсис, она все равно про одну из таких зон конфликта – про Восток Украины.

Действия романа разворачиваются в 2054 году. Россия развалилась на мелкие части и ее бывшая территория зовется "Дикое поле", которое от всего остального цивилизованного мира отделяет высокая защищенная стена. На этих землях царит хаос, а власть принадлежит вооруженным группировкам, каждая из которых стремится стать главнее.

И редким явлением в этом хаосе являются люди, которым чудом удалось сохранить здравый рассудок. И именно им выпало разобраться с загадками прошлого, чтобы получить хотя бы призрачную надежду на будущее, вспомнить о человечности, и, конечно же, о любви.

"Вбивство п'яної піонерки", Сергій Оксеник

События этого романа разворачиваются в конце 1950-х в небольшой деревушке. Его главные герои – дети, которые однажды ночью стали свидетелями странных происшествий. И пока они пытаются разузнать, что же произошло, местный милиционер начинает распутывать другую ниточку этого криминального клубка, и сталкивается в итоге с советской системой, с которой шутки плохи.

Одним из главных достоинств книги является юмор, с которым она написана. В некоторых местах вы будете просто хохотать на весь вагон метро. А еще она напомнит каждому из нас о детстве и каникулах, проводимых у бабушек в деревне. О "ничейных" яблоках, свисающих через соседский забор, и свежевыловленных жареных бычках. Или о купаниях в речке и рассказах страшных историй по ночам у костра.

"Білий попіл", Ілларіон Павлюк

Любите детективы и запутанные истории с элементами мистики – тогда этот роман специально для вас. Один богатый пан приглашает к себе в глубинку столичного детектива Тараса Белого, который должен расследовать убийство молодой панночки. В преступлении обвиняют влюбленного в нее семинариста, схваченного на месте преступления со всеми возможными доказательствами. Казалось бы, все понятно.

Однако, как только Тарас берется за дело, в нем появляется все больше и больше несоответствий. А местные все как один пытаются убедить его уехать. Но детектив не намерен сдаваться. Особенно после того, как узнал, что местность эта проклята и спастись от воздействия нечистых сил можно лишь при помощи белого круга, начерченного мелом.