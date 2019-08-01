Возрождение романтики: появился трейлер сериала "Современная любовь" с Энн Хэтэуэй

Это будет сериал-антология о любви и уважении пары

Кадр из сериала "Современная любовь" Фото: YouTube

В сети появился первый официальный трейлер к сериалу "Современная любовь" (Modern Love), одну из главных ролей в котором исполнила Энн Хэтэуэй. Как известно, актриса сейчас беременна.

Ролик опубликовали представители Amazon Prime. Сюжет сериала основан на колонке в журнале The New York Times. Каждая серия здесь рассказывать историю одной пары, раскрывая вопрос взаимопонимания и уважения. Однако отношения не только разнообразные но и сложные, поэтому зрители увидят, как главным героям удается сохранить чувства, преодолевая трудности.

Каждый из восьми эпизодов создавали разные сценаристы и режиссеры. Такое решение авторы проекта приняли после успеха "Черного зеркала", где тоже эпизоды снимали разные голливудские звезды.

"Современная любовь" привлекла внимание киноманов и актерским составом. В многосерийной киноленте снялись такие знаменитости, как Энн Хэтэуэй, София Бутелла, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Дев Патель, Оливия Кук, Кристин Милиоти, Кэтрин Кинер и другие.

Премьера долгожданного сериала состоится 18 октября 2019 года.

Напомним, шоураннером сериала выступил Джон Карни, который самолично снимет по меньшей мере первый эпизод.

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