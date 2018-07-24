Возвращение домой: в сети появился тизер психологического сериала с Джулией Робертс

Актриса сыграла сотрудника службы, которая помогает бывшим военным адаптироваться в мирной жизни

Джулия Робертс. Фото: Getty

Студия Amazon уже этой осенью представит свой новый сериал – психологический триллер "Возвращение домой", главную роль в котором сыграет Джулия Робертс. Кадры нового проекта уже есть в сети, а теперь еще появился и тизер.

Телепроект снимает создатель "Мистера Робота" Сэм Эсмейл. Сериал основан на подкасте Эли Горовица и Михи Блумберга.

Героиня Джулии Робертс – Хейди Бергман – сотрудник службы, которая помогает бывшим военным адаптироваться в мирной жизни. Вальтер Крус является одним из таких солдат. В работу Хейди вмешивается некий Колин Белфаст, чьей задачей является наблюдать за ней. Четыре года спустя, после своего ухода, героиня пытается начать жизнь сначала и живет вместе с матерью в маленьком городке, где работает официанткой.

Внезапно к Хейди приходит проверяющий из Министерства обороны и донимает ее расспросами о причине ухода со службы. Отвечая на вопросы, девушка понимает, что была впутана в сложное дело.

Премьера мини-сериала должна состояться 2 ноября. Кроме Джулии Робертс в проекте также участвуют Стефан Джеймс, Бобби Каннавале, Сисси Спейсек, Ши Уигхэм, Джереми Аллен Уайт, Алекс Карповский и Дермот Малруни.

Напомним, Джулия Робертс, помимо роли в сериале, исполнит главную роль в фильме, основанном на бестселлере Криса Клива "Однажды на берегу океана".