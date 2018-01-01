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Возвращение супергероя: появился впечатляющий трейлер сериала от Marvel "Люк Кейдж"

Фанаты Marvel наконец смогут посмотреть второй сезон сериала "Люк Кейдж"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
&quot;Люк Кейдж&quot;. Постер к сериалу
"Люк Кейдж". Постер к сериалу

Студия Marvel в этом году просто "рвет" конкурентов своими кассовыми блокбастерами. Чего стоит "Черная пантера" и "Мстители: Война бесконечности". А теперь еще в сети появился трейлер второго сезона супергеройского сериала "Люк Кейдж" (Luke Cage).

По сюжету, Люк Кейдж возвращается на улицы родного Гарлема, чтобы окончательно разобраться с преступностью. Постепенно он превращается в настоящего героя для всего района, с фанатами и последователями. Но на каждого героя найдется свой злодей, способный в одночасье разрушить все.

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В главных ролях: Майк Колтер, Джастин Суэйн, Симон Миссик, Тео Росси и другие. Премьера состоится 22 июня.

Напомним, считается, что фильмы студии Marvel успешнее DC Comics. Поэтому ученые провели исследование с целью выяснить, почему так происходит.

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Источник: "Сегодня"

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