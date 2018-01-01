Возвращение супергероя: появился впечатляющий трейлер сериала от Marvel "Люк Кейдж"

Фанаты Marvel наконец смогут посмотреть второй сезон сериала "Люк Кейдж"

"Люк Кейдж". Постер к сериалу

Студия Marvel в этом году просто "рвет" конкурентов своими кассовыми блокбастерами. Чего стоит "Черная пантера" и "Мстители: Война бесконечности". А теперь еще в сети появился трейлер второго сезона супергеройского сериала "Люк Кейдж" (Luke Cage).

По сюжету, Люк Кейдж возвращается на улицы родного Гарлема, чтобы окончательно разобраться с преступностью. Постепенно он превращается в настоящего героя для всего района, с фанатами и последователями. Но на каждого героя найдется свой злодей, способный в одночасье разрушить все.

В главных ролях: Майк Колтер, Джастин Суэйн, Симон Миссик, Тео Росси и другие. Премьера состоится 22 июня.

Напомним, считается, что фильмы студии Marvel успешнее DC Comics. Поэтому ученые провели исследование с целью выяснить, почему так происходит.