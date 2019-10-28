Впервые! Сергей Бабкин спел с женой Снежаной на концерте в Киеве

Артист дал концерт в украинской столице и впервые спел песню с супругой Снежаной

Сергей и Снежана Бабкины Фото: пресс-служба

В Октябрьском дворце состоялся концерт-диалог Сергея Бабкина с Киевом. На этот раз для Октябрьского дворца Сергей, который ранее выпустил трогательный клип, подготовил необычную программу и много музыкальных сюрпризов. Любимая украинцами "Де би я" впервые зазвучала в jazz-версии.

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А еще артист исполнил главные песни своих предыдущих альбомов: "Ще осінь зовсім молода", "Сокровище", "Мотор", "Джаз" и даже "Крізь твої очі". Сергей также воспроизвел звук курлыканье, как на своих концертах раньше – с помощью мотка специального шланга.

"Я всегда говорю – не ждите ничего. Слушайте, слышьте и отдайтесь тому, что будет происходить! После концерта вы выйдете с ощущением, словно глубоко нырнули, побыли там и увидели все то, что не могли на суше", – поделился артист.

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

Но главным сюрпризом вечера стал неожиданный дуэт Сергея с женой Снежаной. Они впервые исполнили вместе песню "Напиши меня". Для Снежаны это был дебют на музыкальной сцене, который весь зал воспринял с восторгом!

"Получилось! Дебют! В 2016 году я впервые спела! Это была песня из альбома Сергея "Не убивай". Она называется "Напиши меня". И сегодня, через 3 года после выхода альбома, решилась выйти с ВБ на сцену и спеть! Спасибо, Бабкин, что уговорил! Я получила огромный опыт и удовольствие", – прокомментировала актриса, жена Сергея Снежана.

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

А поклонники Сергея Бабкина подготовили для него флеш-моб: во время исполнения "Єви і Адами" весь зал запылал разноцветными сердцами.

Напомним, Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle признался, на кого похож новорожденный сын Елисей, планируют ли они со Снежаной четвертого ребенка и какие вещие сны воплотились в реальность.

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