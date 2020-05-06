Впервые в истории: как прошла "Золота Дзиґа – 2020" онлайн

Номинанты подключались к эфиру по видеосвязи, а ведущие вышли в прямой эфир из студии

В этом году вручение Национальной кинопремии состоялось 3 мая в формате онлайн-шоу. Впрочем, организаторы сделали все, чтобы награждение было таким же праздничным.

Как прошла "Золота Дзиґа 2020" онлайн Фото: пресс-служба

Впервые за историю своего существования с 2017 года церемония награждения лучших в мире украинского кинематографа проходила онлайн. Двое ведущих, актриса и телеведущая Дарья Трегубова и ведущий телеканала "Украина" Тимур Мирошниченко, вышли в прямой эфир из студии, чтобы объявить имена победителей. Номинанты, в свою очередь, подключались к эфиру по видеосвязи, так что многотысячная аудитория зрителей могла видеть все искренние эмоции лауреатов в реальном времени.

Как прошла "Золота Дзиґа 2020" онлайн Фото: пресс-служба

Победителей и зрителей также поздравила глава наблюдательного совета Украинской киноакадемии, президент Одесского международного кинофестиваля, основательница и руководящий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко. Она отметила, что последние два месяца изменили как весь мир, так и каждого из нас отдельно.

"Мир уже будет другим. И в этом новом, измененном мире мы хотим не просто сохранить, а и усилить значение кино и культуры в целом. Сейчас в нашей киноиндустрии заняты десятки тысяч кинопрофессионалов. Каждый из вас – это лидер общественного мнения. И именно вам формировать новую инновационную реальность в новом мире, который постоянно меняется", – добавила Виктория Тигипко.

Как прошла "Золота Дзиґа 2020" онлайн Фото: пресс-служба

К поздравлениям присоединились и музыкальные гости церемонии. Номинант на "Золоту Дзиґу" в этом году Святослав Вакарчук и прошлогодний лауреат кинопремии DZIDZIO прямо из дома исполнили свои хиты. Кроме того, организаторы накануне церемонии устроили в соцсетях флешмоб. Условие было простое: показать свой "карантинный образ" на красную дорожку. А во время церемонии на экран выводили фотографии участников, среди которых было много известных украинских кинематографистов.

Церемония вручения Национальной кинопремии Украины Фото: пресс-служба

Пока зрителей развлекали видео от режиссеров и актеров, в основных номинациях разворачивалась настоящая интрига. На Четвертую кинопремию было подано 88 фильмов, и лишь 28 из них попали в список номинантов. Причем в главной номинации оказалось сразу 4 дебюта из пяти.

"Золота Дзиґа 2020" Фото: пресс-служба

В результате первый полный метр Антонио Лукича "Мои мысли тихие" стал лучшим фильмом 2019 года. Кроме того, Ирма Витовская, которая сыграла роль мамы героя фильма, стала лучшей актрисой, а Антонио Лукич и Валерия Кальченко получили награду за лучший сценарий.

Другой дебютант, Нариман Алиев, получил премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" с фильмом "Домой". Исполнитель роли отца в этой картине Ахтем Сеитаблаев стал лучшим актером.

"Золота Дзиґа 2020" Фото: пресс-служба

А в категориях лучших ролей второго плана лучшими стали Виктор Жданов из "Вулкана" и Наталия Сумская из "Черного ворона".

Неожиданной оказалась победа исторического фильма Алексея Шапарева "Круты 1918", который стал победителем по результатам онлайн-голосования в номинации "Премия зрительских симпатий". В этой категории за награду соревновались 10 фильмов. Всего на "Золоту Дзиґу" было номинировано 28 фильмов из шорт-листа, которые выбрали из 88 поданных на кинопремию работ.

"Золота Дзиґа 2020" Фото: пресс-служба

Проведение Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" стало возможным благодаря генеральному спонсору АТ "ТАСКОМБАНК". Также организаторы благодарят за поддержку Государственное агентство Украины по вопросам кино, стратегического партнера "Медіа Група Україна", официального партнера – компанию Star Media, официального спонсора – ARARAT, генерального радиопартнера – NRJ, главного медиапартнера – "Фокус", партнеров – VGL cinema, Jetsetter, L'Officiel Україна, MEGOGO, "Личности". Официальный аудитор – Kreston GCG.

Смотрите полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа-2020".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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