"Время и Стекло" выпустили новый клип VISLOVO

Новым треком группа анонсировала выход нового альбома

"Время и Стекло" Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Украинская группа "Время и Стекло", которая ранее выпустила трек "Финальные титры", анонсировала выход нового альбома премьерой трека VISLOVO.

Видео группы "Время и стекло" попало в ТОП самых популярных в мире:

Эта композиция со строчками "Это будет VISLOVO!" – стала символом предстоящего шоу во Дворце Спорта 5 октября. Именно она открывает новый альбом VISLOVO, который станет для группы четвертым по счету. В трек-лист вошло 14 песен, в том числе хиты "Дим", "Е,Бой" и "Песня про лицо".

Основной релиз состоится 5 июля, а предзаказ можно оформить в Apple Music с сегодняшнего дня. В новом сингле группа делится энергией абсолютной свободы, живущей внутри. Поделиться музыкальной энергией артисты обещают в новом клипе, премьера которого состоится через неделю.

Напомним, ранее группа "Время и Стекло", солистами которой являются Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний), выпустили яркий клип на трек "Песня про лицо".

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