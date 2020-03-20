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Время искусства: оперы, выставки и спектакли, которые можно посмотреть онлайн

Вот мы и нашли время, чтобы разобраться в классике

Инна Петрова
Сегодня, 09:30

Сегодня, во время карантина в связи с распространением коронавируса, виртуальные туры становятся как никогда актуальны. Мы уже рассказывали, какие музеи можно посетить не выходя из дома, а сегодня предлагаем подборку бесплатных спектаклей и выставок из разных уголков мира.

Театры многих стран закрыты для посетителей, однако многие не лишают зрителей культурного досуга, и транслируют представления в сети. Сегодня.Lifestyle рассказывает, как бесплатно побывать в Венской опере, Берлинской филармонии, театре Ивана Франко и др.

Венская опера

Фото: wikipedia

Венская государственная опера закрыта на карантин минимум до 2 апреля. Но каждый вечер крупнейший театр Австрии транслирует в сети бесплатные спектакли из своего архива. Трансляции начинаются в 17:00 или 19:00 (18:00 и 20:00 по Киеву), записи также будут доступны на сайте в течение 24 часов.

Берлинская филармония

Фото: instagram.com/berlinphil/

Знаменитая филармония в Берлине тоже закрыта на некоторое время из-за угрозы коронавируса. Однако до 31 марта любой желающий может получить бесплатный доступ на месяц ко всем архивным концертам по специальному промокоду BERLINPHIL. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Метрополитен-опера

Фото: Wikipedia

С 16 марта Метрополитен-опера запустила Nightly Met Opera Streams – бесплатную серию стримов представлений Live in HD. Все трансляции будут начинаться в 19:30 по североамериканскому восточному времени (разница с Киевом -6 часов) и останутся доступны еще 20 часов. Сайт оперы.

Интерактивная выставка "Сила подписи"

Фото: пресс-служба

Экспозиция выставки, созданной к 15-летию юридической фирмы Sayenko Kharenko, переведена в формат 3D и доступна онлайн на сайте.

Вы узнаете историю подписи от шумеров до наших дней. Благодаря виртуальному туру можно очутиться в библиотеке с огромными книгами, которые рассказывают о важнейших подписях в истории человечества. Увидеть уникальные документы: универсал гетмана Ивана Выговского 1663 года, черновик VI Универсала, который впервые в ХХ веке провозгласил независимое украинское государство, Акт восстановления Украинского Государства 1941 года, распоряжение Симона Петлюры о начале партизанской работы, напечатанное на носовом платке. Узнать историю подписания Акта провозглашения независимости Украины и Беловежского соглашения в 1991 году — документов, которые завершили историю Советского Союза и оформили рождение независимых стран.

Национальный театр имени Ивана Франко

Фото: facebook.com/pg/frankotheatre/

Посмотреть представления Национального театра им. Ивана Франко также можно онлайн. Начало спектаклей в 19:00, а ссылки на трансляцию появляются на Facebook в 18:55. До 31 марта зрителям покажут "Касандру" Леси Украинки, "Украдене щастя" Ивана Франко, юбилейный вечер по случаю 75-летия со дня рождения Богдана Ступки, и многое другое.

Смотрите сюжет об отмене "Евровидения-2020":

Ранее мы рассказывали, кто из украинских артистов проведет концерты онлайн во время общенационального карантина. А еще публиковали список увлекательных книг для досуга во время карантина, которые стоит почитать каждому.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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