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Все, что нужно знать о концерте Kiss в Киеве

Интересные факты о шоу, которое везет знаменитая четверка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:38
Группа Kiss / пресс-служба
Группа Kiss / пресс-служба

16 июня на НСК "Олимпийский", в рамках прощального тура в Киев выступят легендарные рокеры Kiss. Их шоу славится не только масштабностью и нетленными хитами, но и огромным количеством пиротехники. В преддверии концерта мы решили рассказать интересные факты о шоу, которое везет знаменитая четверка.

Певица Джамала готовится к концерту в Ливане:

1. Оборудование прежде всего. Группа везет его с собой. А это 20 фур, в которых содержится 400 тонн света, звука и пиротехники.

2. Эпическому шоу – большую команду. Вместе с участниками Kiss в нее входит 85 человек.

3. Сцена планируется высотой с семиэтажный дом, а это больше 20 метров.

4. В техническом райдере Kiss прописан интересный момент. Охранники, которые будут стоять у сцены, должны быть снабжены берушами. Программа у группы очень громкая, поэтому их слух нужно беречь. Перед концертом среди охранников проведут инструктаж. Им расскажут, в какой момент будет громкий звук или очередной пиротехнический взрыв. Тогда-то они и наденут беруши.

5. Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм.

6. Любопытный пункт райдера – несколько холодильников с определенной температурой в разных точках сцены, чтобы участники Kiss во время концерта могли попить. Или выпить.

7. В первые несколько лет карьеры Kiss сами себе накладывали знаменитый макияж. Теперь для этого у них есть специально нанятый гример. Процесс происходит не в гримерке, а в отдельном мэйк-ап руме.

8. На треке I Was Made For Loving You, гитарист группы Пол Стэнли появится на небольшом подмостке в районе третьей фан-зоны, а потом, держась за лебедку, пролетит аж до главной сцены. И это в 70 лет!

9. Cет-лист Kiss в этом туре неизменный. 20 песен, которые включают в себя знаковые хиты группы. 

10. И самый главный факт. В Киев Kiss везет полноценное шоу, которое группа показывает во всех без исключения странах. Никаких лайт-версий, поэтому фанаты группы могут не переживать. Они увидят одну из главных концертных команд в истории музыки во всем великолепии.

Напомним, американский музыкант Джин Симмонс из легендарной группы Kiss хочет запатентовать жест "коза". 

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Источник: Сегодня
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