Все известно? Сценарий "Звездных войн 9" "слили" в интернет

Режиссер предстоящего фильма рассказал об утечке в сеть

Кадр из фильма "Звездные войны" Фото: YouTube

Режиссер грядущего девятого эпизода космической саги "Звездные войны", постеры которой есть в сети, Дж. Дж. Абрамс стал гостем телешоу "Доброе утро, Америка" и признался, что во время производства произошла утечка.

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Сценарий заключительного эпизода оказался в сети, однако компания Lucasfilm предприняла меры для пресечения его распространения. По словам Абрамса, виновником произошедшего стал один из актеров (имя постановщик не назвал), который забыл сценарий в гостиничном номере, где его, видимо, обнаружил уборщик, и в итоге текст оказался на eBay.

Сотрудник киностудии вовремя увидел сценарий на аукционе, и благодаря этому продажу удалось предотвратить. Также стоит отметить, что Lucasfilm в рамках политики секретности все экземпляры сценария напечатала на бумаге, которую нельзя отксерокопировать. Но это, увы, не помогло.

Напомним, ранее в сети появился дублированный трейлер финальной части саги Star Wars – "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Премьера фильма в Украине стартует 19 декабря этого года.

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