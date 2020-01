Всемирный день The Beatles: в каких фильмах прозвучали песни легендарной группы

16 января – Международный день "Битлз"

16 января поклонники легендарной группы The Beatles отмечают World Beatles Day. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная четверка.

Узнайте в видео, почему Пол Маккартни попал в полицию:

В честь Международного дня "битлов" мы решили вспомнить, в каких фильмах звучат их замечательные песни.

В фильме и трейлере к нему прозвучала песня "Because". Это первый случай предоставления прав на использование в каком-либо трейлере песни в исполнении именно "ливерпульской четверки", а не кавер-версии других музыкантов.

Композиция Come Together в исполнении Кларка-младшего и Junkie XL является новым прочтением классической песни The Beatles 1969 года с альбома Abbey Road. В представленном варианте песня приобрела фирменное блюзовое звучание Гэри, соединенное с тяжелой бас-линией Junkie XL

Наверное, одна из самых трогательных и запоминающихся сцен мелодрамы сопровождается кавером на знаменитую песню The Beatles – All You Need is Love, исполняет его британский певец Линден Дэвид Холл.

"Однажды в Америке" (1984)

В одной из сцен легендарной криминальной драмы с Робертом де Ниро в главной роли можно услышать инструментальную версию культовой Yesterday.

Легендарный фильм – легендарная музыка. Еще до того, как команде Брюса Уиллиса и Бена Аффлека наступает полный Армагеддон, в процессе сборов можно услышать песню Come Together – кавер "битлов" для фильма записала не менее знаменитая группа Aerosmith.

В комедии с неподражаемым Роуэном Аткинсоном звучит песня Yesterday в исполнении Wet Wet Wet… и Дэвида Лэнгли.