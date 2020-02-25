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Вспышка коронавируса поставила под угрозу съемки "Миссии невыполнимой 7"

Съемки приостановлены в Италии, где зафиксированы случаи заболевания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7", который должен выйти в 2021 году, приостановлены в Италии из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление кинокомпании Paramount.

"Миссия невыполнима"
"Миссия невыполнима"
Фото: YouTube

Решение о приостановке съемок было принято в качестве меры предосторожности, чтобы обезопасить актеров и съемочную группу. Съемки должны были продлиться в Венеции три недели, а после съемочная группа планировала отправиться в другие зарубежные регионы.

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Режиссером фильма стал Кристофер МакКуорри. В главных ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф и другие.

В Сан-Франциско идет работа над новой частью фильма "Матрица":

Напомним, к съемкам кинокартин франшизы "Миссия невыполнима" присоединился актер Николас Холт. Скорее всего, ему досталась роль злодея. На данный момент неизвестно, появится ли он сразу в двух частях фильмов, в седьмой и восьмой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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