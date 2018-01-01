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Вся правда о жизни и смерти Уитни Хьюстон в документальном фильме: появился шокирующий трейлер

Премьера ленты прошла на Каннском кинофестивале, а трейлер вышел только сейчас.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Уитни Хьюстон. Фото: Getty
Уитни Хьюстон. Фото: Getty

Недавно новость о том, что известную исполнительницу Уинти Хьюстон в детстве изнасиловала ее старшая двоюродная сестра просто шокировала весь мир. Эта тайна была раскрыта в Каннах, а именно в документальном фильме о певице. Теперь же в сети появился трейлер этого долгожданного байопика.

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Режиссером картины выступил Кевин Макдональд. Кроме того, в ленте будут раскрыты новые подробности из жизни певицы. При создании фильма использовался уникальный материал – архивные видеозаписи, интервью с близкими певицы, а также неизданные песни. Премьера фильма на широких экранах ожидается 6 июля.

Напомним, Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

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Источник: "Сегодня"
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