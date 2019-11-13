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Вупи Голдберг – 64: ТОП-5 фильмов с несравненной актрисой

Вупи Голдберг удостоилась всех престижных наград за свою актерскую карьеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Фото: instagram.com/todayshow

Известная голливудская актриса Вупи Голдберг, которая чуть не умерла, 13 ноября празднует свой день рождения. Актрисе исполнилось 64 года. Сегодня.Lifestyle вспоминает фильмы с самыми яркими ролями Вупи.

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За свою актерскую карьеру она удостоилась почти всех престижных наград.

"Цветы лиловые полей", 1986

Фильм называли афроамериканским аналогом "Унесенных ветром". Вупи Голдберг за роль была отмечена наградой "Золотой глобус" и номинацией на "Оскара". Действие фильма происходит в начале XX века в небольшом городке в штате Джорджия, где еще сильны вековые традиции прежнего уклада южных штатов. В центре картины — жизнь героини Силии, чье стремление найти себя в мире, закрытом для нее, превращается в триумф жестокости, которую преодолела любовь, и боли, которую затмила радость.

"Привидение", 1991

Вупи Голдберг получила награды "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за роль второго плана – экстрасенса Оды Мэй Браун. По сюжету, счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. На тёмной аллее на них нападает грабитель… Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он только призрак, но всё еще может помочь своей возлюбленной! Сэм-привидение узнаёт, что его смерть не была случайной, а над Молли нависла смертельная опасность! Но для Молли он теперь "человек-невидимка", которого она не видит и не слышит.

"Действуй, сестра", 1993

По сюжету, не слишком удачливая певица Делорис — любовница владельца казино Винца — не подозревает, что её избранник не только бизнесмен, но и гангстер, хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает это слишком поздно — когда становится свидетелем его преступления. Полиция прячет Делорис от преследователей в таком месте, где её никогда не станут искать — в монастыре, к несчастью для неё, не мужском.

"Джек-попрыгун", 1986

Действие картины происходит в начале 1980-х в Нью-Йорке. Сотрудник банка Терри Дуллитл (Вупи Голдберг), помимо трансферов, от скуки шарит по банковской сети и натыкается на призыв о помощи от британского секретного агента, назвавшего себя Джек-попрыгун. Она случайно оказывается единственным человеком, который может его спасти от преследования КГБ, и агент доверяет ей свой пароль. Действуя по указанию Джека, Терри посещает британское посольство и затем квартиру Джека. Терри, пытающуюся выйти на контакты Джека, преследуют представители восточноевропейских спецслужб.

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"Рыцарь Камелота", 1998

Современная учёная, доктор физики Вивьен Морган (Вупи Голдберг) случайно попадает в прошлое, в эпоху короля Артура, и оказывается пленницей сэра Саграмура, который ведет ее на суд короля Артура. В суде, кроме рыцарей Круглого стола, принимают участие королева Гвиневра и волшебник Мерлин. Вивьен удается убедить короля Артура, что она может быть полезна ему, и король оставляет Вивьен при дворе.

Напомним, Вупи Голдберг появилась на красной дорожке 90-й церемонии вручения кинопремии "Оскар-2018" в необычном наряде. Актриса выбрала яркое пышное платье с шлейфом и цветочным принтом от Christian Siriano.

Все подробности в спецтеме Что посмотреть: подборки фильмов и сериалов

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BAFTA Золотой глобус актриса фильмы роль Вупи Голдберг
Источник: Сегодня
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