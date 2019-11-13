Вупи Голдберг – 64: ТОП-5 фильмов с несравненной актрисой
Вупи Голдберг удостоилась всех престижных наград за свою актерскую карьеру
Известная голливудская актриса Вупи Голдберг, которая чуть не умерла, 13 ноября празднует свой день рождения. Актрисе исполнилось 64 года. Сегодня.Lifestyle вспоминает фильмы с самыми яркими ролями Вупи.
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За свою актерскую карьеру она удостоилась почти всех престижных наград.
Фильм называли афроамериканским аналогом "Унесенных ветром". Вупи Голдберг за роль была отмечена наградой "Золотой глобус" и номинацией на "Оскара". Действие фильма происходит в начале XX века в небольшом городке в штате Джорджия, где еще сильны вековые традиции прежнего уклада южных штатов. В центре картины — жизнь героини Силии, чье стремление найти себя в мире, закрытом для нее, превращается в триумф жестокости, которую преодолела любовь, и боли, которую затмила радость.
Вупи Голдберг получила награды "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за роль второго плана – экстрасенса Оды Мэй Браун. По сюжету, счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. На тёмной аллее на них нападает грабитель… Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он только призрак, но всё еще может помочь своей возлюбленной! Сэм-привидение узнаёт, что его смерть не была случайной, а над Молли нависла смертельная опасность! Но для Молли он теперь "человек-невидимка", которого она не видит и не слышит.
По сюжету, не слишком удачливая певица Делорис — любовница владельца казино Винца — не подозревает, что её избранник не только бизнесмен, но и гангстер, хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает это слишком поздно — когда становится свидетелем его преступления. Полиция прячет Делорис от преследователей в таком месте, где её никогда не станут искать — в монастыре, к несчастью для неё, не мужском.
Действие картины происходит в начале 1980-х в Нью-Йорке. Сотрудник банка Терри Дуллитл (Вупи Голдберг), помимо трансферов, от скуки шарит по банковской сети и натыкается на призыв о помощи от британского секретного агента, назвавшего себя Джек-попрыгун. Она случайно оказывается единственным человеком, который может его спасти от преследования КГБ, и агент доверяет ей свой пароль. Действуя по указанию Джека, Терри посещает британское посольство и затем квартиру Джека. Терри, пытающуюся выйти на контакты Джека, преследуют представители восточноевропейских спецслужб.
Современная учёная, доктор физики Вивьен Морган (Вупи Голдберг) случайно попадает в прошлое, в эпоху короля Артура, и оказывается пленницей сэра Саграмура, который ведет ее на суд короля Артура. В суде, кроме рыцарей Круглого стола, принимают участие королева Гвиневра и волшебник Мерлин. Вивьен удается убедить короля Артура, что она может быть полезна ему, и король оставляет Вивьен при дворе.
Напомним, Вупи Голдберг появилась на красной дорожке 90-й церемонии вручения кинопремии "Оскар-2018" в необычном наряде. Актриса выбрала яркое пышное платье с шлейфом и цветочным принтом от Christian Siriano.
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