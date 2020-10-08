Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вупи Голдберг подтвердила возвращение на экраны кинокомедии "Действуй, сестра 3"

Сегодня, 17:54

Неугомонная Делорис может вновь появиться на экранах

Оскароносная актриса и комедиантка Вупи Голдберг подтвердила, что третья часть культовой комедии 90-х "Действуй, сестра!" (другое название "Сестричка, действуй) уже находится в разработке. Актриса заявила об этом в онлайн-эфире популярного шоу с Джеймсом Корденом (The Late Late Show With James Corden), порадовав преданных фанатов комедии.

Кадр из фильма "Действуй, сестра" (1992)
Кадр из фильма "Действуй, сестра" (1992)
Фото: themoviedb.org

В эфире ведущий Джеймс Корден поинтересовался у Вупи, почему до сих пор не вышла "Сестричка, действуй 3". И тогда актриса ответила, что долгое время в триквеле никто не был заинтересован, но оказалось, что это неправда, а проект может быть очень интересным для зрителей.

"Теперь мы усердно работаем, чтобы выяснить, как собрать команду фильма и вернуться с третьей частью", – сказала Вупи Голдберг.

Вероятно, в третьей части комедии Вупи Голдберг снова перевоплотится в эстрадную певицу Делорис Картье, которая вынуждена стать новой "сестрой" в монастыре, чтобы пройти программу по защите свидетелей.

Сюжет фильма "Действуй, сестра!"

Эстрадная певица Делорис и по-совместительству любовница владельца казино узнает, что ее партнер – весьма известный гангстер. Однако Делорис обнаруживает это настолько поздно, что становится свидетельницей его ужасного преступления. Делорис начинают преследовать бандиты, но она оказывается под защитой полиции, которая решает отправить ее в монастырь, где ее никто не найдет. А там Делорис попадает в монастырский хор, где берет все в свои профессиональные руки и придает новое звучание музыкальному коллективу.

Кадр из фильма "Действуй, сестра 2"
Кадр из фильма "Действуй, сестра 2"
Фото: themoviedb.org

Комедия вышла в 1992 году и получила положительные отзывы и уже в следующем году вышел сиквел, где приключения неугомонной Делорис продолжаются.

Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун возвращаются к съемкам уже в октябре.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Марсианин, умница и любовник пианиста: ТОП-6 крутых перевоплощений Мэтта Дэймона в кино Маски, камера, мотор! Как снимают кино во время пандемии: бекстейдж со съемок Райан Рейнольдс стал персонажем онлайн-игры и спасает мир. Первый трейлер комедии "Главный герой"
кино Вупи Голдберг
Реклама

Новости партнеров

Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Сегодня, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 16:59Fun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

Вчера, 16:05Стиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Вчера, 15:42Fun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 08:16Fun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

6 октябряEvents

6 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять