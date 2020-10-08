Вупи Голдберг подтвердила возвращение на экраны кинокомедии "Действуй, сестра 3"

Неугомонная Делорис может вновь появиться на экранах

Оскароносная актриса и комедиантка Вупи Голдберг подтвердила, что третья часть культовой комедии 90-х "Действуй, сестра!" (другое название "Сестричка, действуй) уже находится в разработке. Актриса заявила об этом в онлайн-эфире популярного шоу с Джеймсом Корденом (The Late Late Show With James Corden), порадовав преданных фанатов комедии.

Кадр из фильма "Действуй, сестра" (1992) Фото: themoviedb.org

В эфире ведущий Джеймс Корден поинтересовался у Вупи, почему до сих пор не вышла "Сестричка, действуй 3". И тогда актриса ответила, что долгое время в триквеле никто не был заинтересован, но оказалось, что это неправда, а проект может быть очень интересным для зрителей.

"Теперь мы усердно работаем, чтобы выяснить, как собрать команду фильма и вернуться с третьей частью", – сказала Вупи Голдберг.

Вероятно, в третьей части комедии Вупи Голдберг снова перевоплотится в эстрадную певицу Делорис Картье, которая вынуждена стать новой "сестрой" в монастыре, чтобы пройти программу по защите свидетелей.

Сюжет фильма "Действуй, сестра!"

Эстрадная певица Делорис и по-совместительству любовница владельца казино узнает, что ее партнер – весьма известный гангстер. Однако Делорис обнаруживает это настолько поздно, что становится свидетельницей его ужасного преступления. Делорис начинают преследовать бандиты, но она оказывается под защитой полиции, которая решает отправить ее в монастырь, где ее никто не найдет. А там Делорис попадает в монастырский хор, где берет все в свои профессиональные руки и придает новое звучание музыкальному коллективу.

Кадр из фильма "Действуй, сестра 2" Фото: themoviedb.org

Комедия вышла в 1992 году и получила положительные отзывы и уже в следующем году вышел сиквел, где приключения неугомонной Делорис продолжаются.

Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун возвращаются к съемкам уже в октябре.

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