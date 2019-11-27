Выход фильма "Годзилла против Конга" отложили: в чем причина

Пока неизвестно, с чем связан перенос премьеры фильма

"Годзилла 2: Король монстров" Фото: YouTube

Кинокомпания Warner Bros. отложила на восемь месяцев выход фильма "Годзилла против Конга". Об этом сообщает Variety. Отметим, что фильм "Годзилла 2: Король монстров" вышел в прокат в мае 2019 года.

Также узнайте подробности того, как создавался фильм "Унесенные ветром":

По информации Variety, изначально прокат картины должен был стартовать 13 марта 2020 года, но теперь премьера состоится только 20 ноября 2020, через две недели после "Вечных" по комиксам Marvel.

Точно не известно, в связи с чем киностудия приняла такое решение. Как предполагает издание, это может быть связано с кассовым провалом "Годзиллы 2: Король монстров". Фильм собрал в прокате только 385 млн долл. при бюджете в 200 млн долл.

Напомним, что съемки фильма "Годзилла против Конга" уже стартовали в Атланте.

В режиссерском кресле находится Адам Вингард, постановщик мокьюментари-хоррора "Ведьма из Блэр: Новая глава". Также есть вероятность, что к монстр-вселенной студии Legendary присоединятся кайдзю из "Тихоокеанского рубежа".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.