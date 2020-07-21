Выход шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана снова перенесли, но теперь на неопределенный срок

Один из самых ожидаемых фильмов года снова изменил дату премьеры

Кинокомпания Warner Bros. удалила предстоящий научно-фантастический триллер "Довод" (в украинском прокате "Тенет") из своего календаря релизов.

Премьера нового фильма Кристофера Нолана должна была состояться 17 июля. После этого, у "Довода", как и у других самых ожидаемых фильмов года, снова изменилась дата выхода. Согласно последней, озвученной кинокомпанией дате релиза, кинотеатры собирались выпустить "Довод" на большие экраны 12 августа. Однако теперь Warner Bros. отложила премьеру "Довода" на неопределенный срок. Об этом сообщает Variety.

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"Мы заявим новую дату премьеры в 2020 году для "Довода", абсолютно оригинального и умопомрачительного фильма Кристофера Нолана. Наши цели на протяжении всего этого процесса заключались в том, чтобы обеспечить самые высокие шансы на успех наших фильмов, а также быть готовыми поддержать наших кинотеатральных партнеров новым контентом, как только они смогут открыться", – заявил председатель Warner Bros. Тоби Эммерих.

До этого у Кристофера Нолана возник конфликт с Warner Bros. Обеспокоенная инвестициями, студия хотела выпустить фильм тогда, когда он соберет в прокате как можно больше денег. Сам же Кристофер Нолан считал, что 31 июля подходящая дата премьеры.

Фото: Imdb.com

По сюжету, вооруженный только одним словом "Tenet" и сражающийся за выживание всего мира, главный герой (Джон Дэвид Вашингтон) путешествует по миру международного шпионажа с миссией, которая разворачивается за пределами реального времени.

Зрителей ждет масса эффектных постановок, экшена, эффектные декорации и локации в самых разных странах мира.

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