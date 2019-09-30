Вышел атмосферный трейлер мини-сериала "Война миров" по Герберту Уэллсу

В новом проекте будет три эпизода

Кадр из сериала "Война миров" Фото: YouTube

Канал BBC уже выпустил первый трейлер научно-фантастического сериала "Война миров", снятый по одноименному роману Герберта Уэллса. Отметим, что еще одно произведение автора "Машина времени" будет экранизировано британским телеканалом Sky Atlantic.

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Новая адаптация разворачивается не в современном сеттинге, как было в экранизации 2005 года с Томом Крузом, а ближе ко времени действия оригинала – а именно в эдвардианский период, начало XX века. Какие-то детали вроде персонажей тоже наверняка будут отличаться.

Отметим, что "Война миров" – мини-сериал, в котором будет три эпизода. Главные роли исполнили Элинор Томлинсон ("Иллюзионист", "Алиса в Стране Чудес"), Рейф Сполл ("Аноним", "Мир Юрского периода", "Люди в черном: Интернешнл"), Руперт Грейвз ("Безумие короля Георга", "Молчание") и Роберт Карлайл ("Однажды в сказке", "Звёздные врата: Вселенная").

Точной даты выхода нет – старт обещают осенью 2019 года.

Напомним,

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