Вышел дебютный трейлер фильма "Форд против Феррари"

В главных ролях снимаются Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл

"Форд против Феррари" Фото: YouTube

Киностудия 20th Century Fox наконец-то опубликовала дебютный трейлер фильма Ford v Ferrari ("Форд против Феррари"). В главных ролях снимаются Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл. Ролик появился на YouTube-канале компании.

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Лента посвящена истории противостояния автомобильных компаний Ford и Ferrari, работающих не только над созданием серийных автомобилей, но также и гоночных болидов.

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В частности, речь в фильме идет о бесстрашной группе инженеров, которой сын Генри Форда поручил победить доминирующую команду Ferrari на чемпионате мира 1966 года в Ле-Мане.

Руководят группой инженер Кэррол Шелби (Мэтт Дэймон), а также гонщик Кен Майлс (Кристиан Бэйл). Выход фильма на широкий экран состоится 14 ноября 2019 года.

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