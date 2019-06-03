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Вышел дебютный трейлер фильма "Форд против Феррари"

В главных ролях снимаются Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
"Форд против Феррари"
"Форд против Феррари"
Фото: YouTube

Киностудия 20th Century Fox наконец-то опубликовала дебютный трейлер фильма Ford v Ferrari ("Форд против Феррари"). В главных ролях снимаются Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл. Ролик появился на YouTube-канале компании.

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Лента посвящена истории противостояния автомобильных компаний Ford и Ferrari, работающих не только над созданием серийных автомобилей, но также и гоночных болидов.

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В частности, речь в фильме идет о бесстрашной группе инженеров, которой сын Генри Форда поручил победить доминирующую команду Ferrari на чемпионате мира 1966 года в Ле-Мане.

Руководят группой инженер Кэррол Шелби (Мэтт Дэймон), а также гонщик Кен Майлс (Кристиан Бэйл). Выход фильма на широкий экран состоится 14 ноября 2019 года.

Напомним, недавно в сети появился первый трейлер нового пятого фильма про Рэмбо. По сюжету, главный герой Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и залег на дно на ранчо в Аризоне. Однажды старая знакомая сообщает ему, что ее внучка пропала без вести в Мексике. Джону не остаётся ничего иного, кроме как пересечь границу и отыскать девушку.  

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Источник: Сегодня
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