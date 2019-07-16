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Вышел дебютный трейлер приквела Kingsman

В новом фильме не появится Тэронг Элджертон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Кадр фильма "King'sMan: начало"
Кадр фильма "King'sMan: начало"
Фото: YouTube

В сети появился дебютный трейлер приквела фильма Kingsman под названием "King'sMan: начало". Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии 20thCenturyFox, которая занимается производством фильма.

Узнайте о неизвестных фактах известных фильмов:

В фильме снялись: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер и другие.

Приквел раскроет историю главного героя (Рэйфа Файнса), который со своим сыном и соратниками будет бороться с криминальными гениями и тиранами, разжигающими мировую войну.

Режиссером ленты выступает Мэттью Вон, который является постановщиком первых двух частей. Выход фильма намечен на февраль 2010 года.

Трейлер фильма "King'sMan: начало" на украинском языке:

Напомним, ранее сообщалось, что актер Тэронг Эджертон, сыгравший агента Эггси в двух фильмах Kingsman, не появится в третьей части франшизы. Отметим, что агент Эггси появлялся в фильмах "Kingsman: Секретная служба" в 2014 году и "Kingsman: Золотое кольцо" в 2017 году. Однако в третьей части Эджертон не участвует.

Кроме того, фильм "Kingsman: Золотое кольцо" вошел в список самых ожидаемых кинопремьер осени 2017 года. 

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трейлер Kingsman
Источник: Сегодня
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