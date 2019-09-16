Вышел зажигательный тизер нового сериала "Бэтвумен" по комиксам DC

Главную роль сыграла Руби Роуз

Кадр из сериала "Бэтвумен" Фото: YouTube

Телеканал The CW представил новый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором играет Руби Роуз. В сети даже были фото со съемок.

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Режиссером первого эпизода станет Дэвид Наттер, работавший над "Игрой престолов". Продюсером значится Грег Берланти, известный по "Стреле" и "Флэшу", а сценарий написала Кэролайн Дрис ("Дневники вампира").

Телевизионное шоу снимают по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн. Персонаж Бэтвумен впервые появился в комиксах DC в 1950-х годах. Она была введена во вселенную как любовный интерес Бэтмена, затем исчезла, а в 2006-м снова появилась – уже как открытая лесбиянка еврейского происхождения. С 2009 по 2010 годы Бэтвумен заменяла Бэтмена в качестве основного персонажа журнала "Детективные комиксы", после чего получила собственную отдельную линейку комиксов.

Исполнительницей главной роли является 33-летняя модель и актриса Руби Роуз. Отметим, что первый сезон выйдет на канале The CW 6 октября этого года

Напомним, ранее был опубликован загадочный 20-секундный проморолик сериала "Бэтвумен", в котором показана Руби Роуз в образе главной героини, а также ее логотип.

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