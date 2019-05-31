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Вышел крутой трейлер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь"

В главной роли несменный Сильвестр Сталлоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:29

Недавно Сильвестр Сталлоне заявил, что вновь появится на экранах в роли знаменитого Джона Рэмбо. И не соврал. Теперь в сети появился первый трейлер нового пятого фильма про Рэмбо.

По сюжету, главный герой Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и залег на дно на ранчо в Аризоне. Однажды старая знакомая сообщает ему, что ее внучка пропала без вести в Мексике. Джону не остаётся ничего иного, кроме как пересечь границу и отыскать девушку. 

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Путешествие в Мексику оборачивается для героя адом, так как там он обнаруживает организованный представителями наркосиндиката секс-трафик. Заручившись поддержкой журналистки Кармен Дельгадо, чья сводная сестра также была похищена, Рэмбо вспомнит все свои навыки, чтобы спасти девушек и раз и одолеть лидера картеля. 

Фильм выйдет в прокат 19 сентября 2019 года.

Напомним, недавно Сильвестр Сталлоне опубликовал первые снимки со съемочной площадки фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь".

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Источник: Сегодня
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