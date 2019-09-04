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Вышел крутой трейлер фильма Тайки Вайтити "Кролик ДжоДжо"

Режиссер сыграл одну из главных ролей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Кадр из фильма "Кролик ДжоДжо"
Кадр из фильма "Кролик ДжоДжо"
Фото: YouTube

Кинокомпания Fox Searchlight опубликовала еще один впечатляющий трейлер фильма Тайки Вайтити, который сыграет в новом "Отряде самоубийц", "Кролик ДжоДжо". Действие картины разворачивается в нацистской Германии.

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Главный герой повествования – 10-летний мальчик по имени ДжоДжо. У него не все получается в гитлерюгенде. Он пытается найти свое место в мире, в котором легко узнается война, пока сверстники издеваются, а мама не воспринимает серьезно.Чтобы справиться с проблемами, он заводит воображаемого друга - Адольфа Гитлера, которого сыграл режиссер фильма.

В "Кролике Джоджо" также снялись Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Ребел Уилсон ("Идеальный голос"), Алфи Аллен ("Игра престолов"). 

Мировая премьера состоится 18 октября. В сентябре закрытый спецпоказ проведут на Международном кинофестивале в Торонто.

Напомним, ранее сети появился первый трейлер Тайки Вайтити "Кролик ДжоДжо" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

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