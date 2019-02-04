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Вышел крутой трейлер сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона "Город на холме"

Сериал рассказывает историю, которая происходила в Бостоне 90-х годов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:44
Сериал "Город на холме" Фото: Showtime
Сериал "Город на холме"
Фото: Showtime

В сети наконец-то появился трейлер криминальной драмы "Город на холме", продюсирами которой выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Более того, канал Showtime, который ранее выпустил успешный сериал "Патрик Мелроуз", назвал и дату премьеры – 16 июня.

События этого сериала развернутся в Бостоне начала девяностых. Решительно настроенный помощник окружного прокурора из Бруклина, которого играет Элдис Ходж ("Черное зеркало", "Ходячие мертвецы"), знающий, что такое расизм, ведь он чернокожий. А белый – ветеран ФБР с гнильцой, тоже коррумпированный в исполнении Кевина Бэйкона, он же – сопродюсер этого проекта. Целью является побороть банду дерзких налетчиков на инкассаторов. 

В сериале также снялись Ли ДиФилиппо ("Красотка на всю голову", "Ирландец"), Джин Аморозо ("Мистическая пицца"), Лорен Е. Бэнкс ("Маньяк"), Оуэн Бурк ("Каратель", "Великий уравнитель"), Кристина Кальвао ("Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека"), Бриана Кэш ("Вражда").

Пилот поставил Майкл Куэста ("Декстер", "Родина", "Клиент всегда мертв"). Сценарий – дебютанта Чака МакЛина. Помимо Дэймона, Аффлека и Бэйкона, в креслах продюсеров Дженнифер Тодд ("Помни", "Джейсон Борн") и Джеймс Мэнголд ("Логан", "Поезд на Юму").

Напомним, один из самых культовых сериалов 90-х "Беверли-Хиллз 90210" действительно вновь появится на экранах в виде ребута.

Кроме того, в сети появился трейлер третьего сезона сериала "Рассказ служанки".

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