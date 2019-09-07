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Вышел новый трейлер "Джека Райана" с Джоном Красински: видео

Второй сезон сериала от Amazon выйдет 1 ноября 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:08
Вышел новый трейлер "Джека Райана" с Джоном Красински
Вышел новый трейлер "Джека Райана" с Джоном Красински
Фото: YouTube

Совсем скоро выйдет второй сезон шпионского боевика "Джек Райан" с Джоном Красински в главной роли. В сети появился полноценный трейлер шоу от компании Amazon.

Чем опасен тренд на сериалы, смотрите в сюжете:

На официальном YouTube-канале стримингового сервиса Prime Video опубликован официальный трейлер второго сезона "Джека Райана", снятого Карлтоном Кьюзом по серии романов Тома Клэнси.

В новом сезоне герой Красински отправится в путешествие по Великобритании, России и Венесуэле, дабы предотвратить опасность, угрожающую мировому порядку.

В сети также был опубликован официальный постер второго сезона сериала "Джек Райан", которым поделился Джон Красински.

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Премьера второго сезона "Джека Райана" состоится 1 ноября 2019 года.

А совсем недавно появился эпичный трейлер десятого сезона "Ходячих мертвецов".

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