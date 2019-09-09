Вышел новый трейлер экранизации романа Стивена Кинга "Доктор Сон" с Юэном Макгрегором

Это сиквел фильма "Сияние"

Кадр из фильма "Доктор Сон" Фото: YouTube

Компания Warner Bros. презентовала новый трейлер экранизации романа Стивена Кинга "Доктор Сон", который станет продолжением картины под названием "Сияние".

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События ужастика происходят сорок лет спустя после того, о чем было рассказано в картине "Сияние". Главный герой картины ― повзрослевший мальчик Дэнни Торренс, которого сыграл Юэн Макгрегор. В детстве он стал свидетелем сумасшествия и смерти родного отца в гостинице "Оверлук".

Из-за детской психологической травмы он не может совладать собой, потому пытается заглушить душевную боль с помощью алкоголя, а также ведет себя, как маргинал. Так продолжается до того момента, пока он не встречает девочку Абру Стоун, обладающую силой "сияния". Она обратился к Дэнни за помощью: спасти ее от группы охотников на детей со сверхъестественными способностями.

Главные роли в картине сыграли Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Александр Эссо, Карл Ламбли и Занн МаКларнон. Режиссером выступил Майк Флэнаган.

Картина выйдет в украинских кинотеатрах 7 ноября.

Напомним, компания Netflix готовит биографический мини-сериал, посвященный американскому модельеру Рою Холстону, где главную роль исполнит Юэн Макгрегор.

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