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Вышел новый трейлер криминальной драмы Мэтта Деймона и Бена Аффлека "Город на холме"

Премьера сериала планируется на 16 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
"Город на холме" Фото: Showtime
"Город на холме"
Фото: Showtime

Кабельный канал Showtime опубликовал новый трейлер криминальной многосерийной драмы "Город на холме", продюсерами которой стали Мэтт Деймон и Бен Аффлек.

Режиссером пилотного эпизода стал Майкл Куэст, а сценарий написал Чак Маклин.  Главные роли в картине сыграли Кевин Бейкон и Элдис Ходж.

События сериала развернутся в Бостоне начала 90-х, наводненном преступниками всех мастей и покрывающими их чиновниками. Однако на пути повальной продажности и обычного в те времена расизма встает темнокожий окружной прокурор из Бруклина Декурси Уорд. Он заключает сомнительный союз с продажным, но уважаемым ветераном ФБР Джеки Роудсом, чтобы покончить с бандой налетчиков на инкассаторов.

В сериале также снялись Ли ДиФилиппо ("Красотка на всю голову", "Ирландец"), Джин Аморозо ("Мистическая пицца"), Лорен Е. Бэнкс ("Маньяк"), Оуэн Бурк ("Каратель", "Великий уравнитель"), Кристина Кальвао ("Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека"), Бриана Кэш ("Вражда").

Всего планируется 12 эпизодов. Премьера сериала состоится 16 июня.

Напомним, ранее в сети был опубликован трейлер триллера "Тройная граница" с Беном Аффлеком в главной роли. 

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Источник: Сегодня
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