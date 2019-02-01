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Вышел новый трейлер украинской комедии "Свингеры 2"

В продолжении комедии "Свингеры" вновь сыграли Оля Полякова и Дарья Астафьева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:23
Оля Полякова в фильме "Свингеры 2" Фото: пресс-служба
Оля Полякова в фильме "Свингеры 2"
Фото: пресс-служба

Украинская комедия "Свингеры" заявила громко о себе в прокате, поэтому создатели фильма не заставили зрителей долго ждать продолжение истории. В сети мы уже видели первый тизер "Свингеров 2". Теперь в сети появился новый трейлер эротической комедии.

По сюжету, главный герой, бизнесмен Игорь потерял мужскую силу, его жена Илона готова на все, чтобы поднять его потенцию. Диапазон фантазии Илоны безграничен: от ролевых игр до уроков у секс-гуру. Кстати, создатели фильма обещают саркастическое отражение в комедии актуальных реалий Украины 2019.

"Свингеры 2" Фото: пресс-служба

В сиквеле "Свингеров" снялись Оля Полякова, Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Дарья Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский. Появились также и новые герои в исполнении украинских звезд – Дзидзьо и Монро.

В широкий прокат комедия "Свингеры 2" выйдет с 1 марта 2019 года.

Напомним, "Сегодня" побывала на съемках продолжения одного из самых успешных фильмов этого года – эротической комедии "Свингеры". При бюджете в 200 тысяч долларов фильм, премьера которого состоялась 1 января, собрал сумму в четыре раза большую, поэтому решение о съемках второй части продюсеры принимали быстро.

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Источник: Сегодня
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